SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı için maaş tablosu sil baştan! Sosyal refah payı ile iki seçenek masada: SGK’lı ve Bağ-Kur’lu da alacak…

Son dakika haberi… EYT sonrası emeklilik hayatına ilişkin adımlar peş peşe atılıyor. En düşük emekli maaşının 7.500 TL’ye yükseltilmesinin ardından 4 adımlı yeni bir emeklilik reformu gelecek. Bu kapsamda ev hanımlarına prim desteği ile erkem emekliliğin yolu açılacak. Anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geri çekilecek. Bağ-Kur ve SGK arasındaki 1800 günlük prim günü küçük esnaflar için eşitlenecek. EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik hakkı tanınacak.
Sabah’ın haberine göre, tüm bu gelişmeler ile milyonlar heyecanlanırken, 6 aylık enflasyon oranına göre şekil alacak emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak veriler gelmeye devam ediyor. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde emekli ve memur maaşları için sosyal refah düzenlemesi üzerinde de çalışmalar sürüyor.
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon oranı Mart ayında aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak kayıtlara geçti. Ocak ayında enflasyon yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15 ve Mart ayında ise yüzde 2,29 olarak kayıtlara geçti. Son açıklanan bu rakamla beraber 3 aylık emekli ve memur zammı da kesinleşti. Hesaplara göre 3 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur ve memur emeklisi zam oranı da yüzde 10,52 oldu.
6 aylık zam oranına ilişkin geçtiğimiz günlerde kritik öneme dahip bir veri açıklandı. Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,89 olurken, 2023 yılı tamamı için bu rakam yüzde 37,77 oldu. Merkez Bankası'nın bu tahminine göre 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 21,43 oldu. Eğer bu rakam gerçekleşirse TÜFE endeksi 1370,32 seviyesine yükselecek ve refah payı hariç emekli ve memur zammı için doğrudan belirleyici olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz döneminde yapılacak maaş artışları için çalışmaları yürütüyor. Emekli ve memurlar için refah payı artışı masada yer alırken, memurların Temmuz 2023 döneminde yüzde 6 düzeyinde düşük kalan toplu sözleşme zammının da iyileştirilmesi burada önemli bir formül olarak dikkat çekiyor. Memurların yüzde 6 düzeyindeki toplu sözleşme zammının yüzde 10'a tamamlanması bir diğer seçenek olarak dikkat çekiyor.
Temmuz ayında TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon netleşecek. Ekonomistlerin tahmini burada yüzde 21 düzeyinde oluştu. Eğer beklenen rakamlar gerçekleşirse bu zammın Ocak ayındaki refah payı düzenlemesine benzer bir şekilde yüzde 25 veya yüzde 30'a tamamlanması masada olacak. Burada oluşacak rakamlar belirleyici olacak.
Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon rakamları hesabı belli oldu. Buna göre ek zam formülleri dahil yeni emekli ve memur maaşları tablosu şöyle oldu:
**Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.