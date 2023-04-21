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  4. SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı için maaş tablosu sil baştan! Sosyal refah payı ile iki seçenek masada: SGK’lı ve Bağ-Kur’lu da alacak…

SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı için maaş tablosu sil baştan! Sosyal refah payı ile iki seçenek masada: SGK’lı ve Bağ-Kur’lu da alacak…

21.04.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Emekli zammı ve memur zammı için Temmuz 2023 rakamları ortaya çıkmaya başladı. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındakiler için 6 aylık enflasyon oranı yeni maaşları belirleyecek. Bu kapsamda Merkez Bankası kritik bir veri paylaştı. 6 aylık enflasyon tahmini netleşirken hem emekli hem çalışan tüm meslek gruplarında yeni memur maaşları hesaplandı. Emekli ve memur zammı için ek zam da masada…

SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı için maaş tablosu sil baştan! Sosyal refah payı ile iki seçenek masada: SGK’lı ve Bağ-Kur’lu da alacak…

Son dakika haberi… EYT sonrası emeklilik hayatına ilişkin adımlar peş peşe atılıyor. En düşük emekli maaşının 7.500 TL’ye yükseltilmesinin ardından 4 adımlı yeni bir emeklilik reformu gelecek. Bu kapsamda ev hanımlarına prim desteği ile erkem emekliliğin yolu açılacak. Anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geri çekilecek. Bağ-Kur ve SGK arasındaki 1800 günlük prim günü küçük esnaflar için eşitlenecek. EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik hakkı tanınacak.

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MAAŞ ZAMMI VE SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ

Sabah’ın haberine göre, tüm bu gelişmeler ile milyonlar heyecanlanırken, 6 aylık enflasyon oranına göre şekil alacak emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak veriler gelmeye devam ediyor. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde emekli ve memur maaşları için sosyal refah düzenlemesi üzerinde de çalışmalar sürüyor.

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3 AYLIK ZAM ORANI EMEKLİ VE MEMUR İÇİN BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon oranı Mart ayında aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak kayıtlara geçti. Ocak ayında enflasyon yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15 ve Mart ayında ise yüzde 2,29 olarak kayıtlara geçti. Son açıklanan bu rakamla beraber 3 aylık emekli ve memur zammı da kesinleşti. Hesaplara göre 3 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur ve memur emeklisi zam oranı da yüzde 10,52 oldu.

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MERKEZ BANKASI YENİ ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

6 aylık zam oranına ilişkin geçtiğimiz günlerde kritik öneme dahip bir veri açıklandı. Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,89 olurken, 2023 yılı tamamı için bu rakam yüzde 37,77 oldu. Merkez Bankası'nın bu tahminine göre 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 21,43 oldu. Eğer bu rakam gerçekleşirse TÜFE endeksi 1370,32 seviyesine yükselecek ve refah payı hariç emekli ve memur zammı için doğrudan belirleyici olacak.

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TEMMUZ AYINDA EK ZAM MASADA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz döneminde yapılacak maaş artışları için çalışmaları yürütüyor. Emekli ve memurlar için refah payı artışı masada yer alırken, memurların Temmuz 2023 döneminde yüzde 6 düzeyinde düşük kalan toplu sözleşme zammının da iyileştirilmesi burada önemli bir formül olarak dikkat çekiyor. Memurların yüzde 6 düzeyindeki toplu sözleşme zammının yüzde 10'a tamamlanması bir diğer seçenek olarak dikkat çekiyor.

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EK ZAMDA İKİ SEÇENEK

Temmuz ayında TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon netleşecek. Ekonomistlerin tahmini burada yüzde 21 düzeyinde oluştu. Eğer beklenen rakamlar gerçekleşirse bu zammın Ocak ayındaki refah payı düzenlemesine benzer bir şekilde yüzde 25 veya yüzde 30'a tamamlanması masada olacak. Burada oluşacak rakamlar belirleyici olacak.

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon rakamları hesabı belli oldu. Buna göre ek zam formülleri dahil yeni emekli ve memur maaşları tablosu şöyle oldu:

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TEMMUZ 2023 ZAM ORANI HESAPLARI

  • Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 21,43
  • 6 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 21,43
  • Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
  • Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
  • 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 13,43
  • 6 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 19,43

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EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 19,43)

  • Memur – 11.848 TL – 13.094 TL – 14.150 TL
  • Memur Emeklisi – 7.901 TL – 8.732 TL – 9.436 TL
  • EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 12,52 – 6 aylık yüzde 21,43)
  • SSK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 6.856 TL – 7.399 TL
  • SSK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.251 TL – 4.4.588 TL
  • Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.139 TL – 6.625 TL
  • Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 4.879 TL – 5.265 TL

**Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

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MEMUR MAAŞLARI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 19,43)

  • Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL – 22.904 TL – 24.751 TL
  • Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL – 13.961 TL – 15.086 TL
  • Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL – 20.165 TL – 21.791 TL
  • Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL – 17.454 TL – 18.862 TL
  • Başkomiser 1/3 20 bin 873 TL – 23.069 TL – 24.929 TL
  • Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL – 20.153 TL – 21.778 TL
  • Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL – 27.346 TL – 29.551 TL
  • Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL – 17.253 TL – 18.644 TL
  • Mühendis 1/4 21 bin 295 TL – 23.535 TL – 25.433 TL
  • Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL – 14.525 TL – 15.695 TL
  • Profesör 1/4 34 bin 57 TL – 37.640 TL – 40.674 TL
  • Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL – 22.258 TL – 24.052 TL
  • Vaiz 1/4 16 bin 615 TL – 18.363 TL – 19.843 TL
  • Avukat 1/4 19 bin 968 TL – 22.069 TL – 23.848 TL

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MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 19,43)

  • Müsteşar 1/1 28 bin 729 TL – 31.751 TL – 34.311 TL
  • Genel müdür 1/1 25 bin 427 TL – 28.102 TL – 30.367 TL
  • Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 9 bin 978 TL – 11.028 TL – 11.917 TL
  • Memur (Üniversite mezunu) 1/4 7 bin 812 TL – 8.634 TL – 9.330 TL
  • Öğretmen 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.132 TL
  • Kaymakam 1.sınıf 1/4 16 bin 753 TL – 18.515 TL – 20.008 TL
  • Başkomiser 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.132 TL
  • Polis memuru 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.132 TL
  • Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.132 TL
  • Mühendis 1/4 11 bin 848 TL – 13.094 TL – 14.150 TL
  • Teknisyen (Lise) 1/4 8 bin 506 TL – 9.401 TL – 10.159 TL
  • Pratisyen Hekim 1/4 17 bin 488 TL – 19.328 TL – 20.886 TL
  • Profesör 1/4 20 bin 542 TL – 22.703 TL – 24.533 TL
  • İmam Hatip 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.132 TL
  • Avukat 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.132 TL

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memur zammı emekli zammı

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