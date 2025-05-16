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Kamu işçisinin zam pazarlığında rakam çıkmadı! TÜRK-İŞ tarih verip rest çekti: "Tekrar bir araya gelmeyiz"

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenini temsil eden TÜHİS ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri bir araya geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar işçi kesimi olarak tekliflerini bakanlığa sunduklarını ama bu teklife bugünkü toplantıda karşı teklif gelmediğini söyledi. Ağar, "Bunda sonra yapacağımız toplantıda teklif gelmezse tekrar bir araya gelmeyiz" dedi.

Kamu işçisinin zam pazarlığında rakam çıkmadı! TÜRK-İŞ tarih verip rest çekti: "Tekrar bir araya gelmeyiz"
Melih Kadir Yılmaz

Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bu kapsamda, işveren ve işçi tarafları bir araya geldi. TÜHİS Genel Merkezi'nde yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, TÜRK-İŞ Genel Başkan yardımcıları Ramazan Ağar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu ile ilgililer katıldı.

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KARŞI TEKLİF GELMEDİ

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işçi kesimi olarak 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına tekliflerini ilettiklerini hatırlatarak, bu tekliflerine bugünkü toplantıda karşı teklif gelmediğini söyledi.

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"YOĞUN BİR ÇALIŞMA YAPACAKLARINI VE AKABİNDE TEKLİF VERECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Toplantıda detaylı müzakere yürüttüklerini belirten Ağar, "Ücretler konusunda hala bakanlıkla çalışma yaptıklarını, önümüzdeki hafta bununla ilgili yoğun bir çalışma yapacaklarını ve akabinde bize teklif vereceklerini söylediler." dedi. Ağar, 27 Şubat'ta başlayan süreçte sendikaların yetkili oldukları iş yerlerinde işverenlerle görüşmelerini sürdürdüklerine işaret ederek, sendikaların büyük çoğunluğunun ara bulucu safhasında olduğunu ve sürecin sonlarına gelindiğini bildirdi.

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Ara buluculuk süreciyle ilgili bilgi veren Ağar, "Ara buluculuk safhasının 15 günlük süresi var. 6 gün de uzatma yetkileri var. Anlaşma ara bulucuyla da sağlanmıyorsa grev kararı almak durumundayız. Grev kararı aldıktan sonra da 53 gün zamanımız var. Yani temmuzun sonuna kadar zamanımız var. TÜHİS ve Bakan Yardımcımız, önümüzdeki hafta yoğun bir çalışma yapacaklarını, teklif sunacaklarını söylediler. Önümüzdeki hafta teklifi bekliyoruz." diye konuştu.

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"YAPACAĞIMIZ TOPLANTIDA TEKLİF GELMEZSE BİR ARAYA GELMEYİZ"

Geçim şartlarının zorluğundan dolayı işçilerin sabırsızlıkla toplu sözleşmenin imzalanmasını beklediklerini dile getiren Ağar, "Ülkenin çalışanlarına, insanlarına memnun edecek ücretlerin verilmesini arzu ediyoruz, istiyoruz." dedi.

Ağar, şunları ifade etti:

"Bundan sonra yapacağımız toplantıda teklif gelmezse tekrar bir araya gelmeyiz. O nedenle mutlaka teklifin gelmesi lazım. Biz özellikle önümüzdeki hafta bekliyoruz. Bize mutlaka teklifimizin karşılığında bir teklifle gelmeleri gerekir. Teklifle gelmezlerse, sadece 'Gelin, tekrar görüşelim' düşünceleri varsa tekrar bir araya gelmenin anlamı yok. Teklif gelirse o teklife karşı alacağımız tavırları da sizlerle paylaşacağız."

"MAKUL ÖLÇÜLERDE BİR ÜCRET TEKLİFİ SUNMALARINI BEKLİYORUZ"

Sürecin iyi geçmesi temennisinde bulunan Ağar, "Bizi daha çok zorlamadan, makul ölçülerde, insanların da geçimlerini rahat sağlayacak bir ücret teklifi sunmalarını bekliyoruz." dedi.

Ağar, grev kararı alınması durumunda sürecin nasıl işleyeceğine dair soruya, "Yasa gereği ara buluculuk süresi bittiği zaman grev kararı almak zorundasın. Ama uygulayıp uygulamamak sendikaların elinde. İster grev kararı aldığı gün uygular, isterse 53 gün sonra süresi bitince uygular. Bunlar daha sonra görüşmemiz gereken işler." yanıtını verdi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İşçi Zam kamu
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