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Kamu kurumlarının borçlarına hazine garantisi artırıldı

28.04.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine geri ödeme garantisi oranı yüzde 100'e çıkarıldı. Daha önce bazı kriterler dikkate alınarak anlaşma tutarının en fazla yüzde 95’ine kadar kısmi garanti verilebiliyordu.

Kamu kurumlarının borçlarına hazine garantisi artırıldı

Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine garantisi oranı artırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine geri ödeme garantisinin yüzde 100 olarak sağlanması esas olacak. Daha önce bazı kriterler dikkate alınarak anlaşma tutarının en fazla yüzde 95’ine kadar kısmi garanti verilebiliyordu.
Her bir garantili finansman bazında kuruluşun mali durumu, kuruluşa daha önceden garantili finansman ve ikrazlı kredi sağlanmış olması halinde söz konusu garantili finansman ve ikrazlı kredilerin geri ödeme performansı ve sağlanan garantili finansmanın koşulları gibi kriterler dikkate alınarak kısmi garanti de verilebilecek.

Uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan sağlanan garantili finansman, yabancı ülke hükümet fonları, yabancı ülkelerin resmi ihracat sigorta kuruluşları tarafından doğrudan sağlanan veya garanti verilen ihracat kredilerine kısmi garanti uygulanmayacak.

Hazine geri ödeme garantisi altındaki tahvil ihraçlarında da anlaşma tutarının yüzde 100'üne kadar garanti verilebilecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Hazine ve Maliye Bakanlığı
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