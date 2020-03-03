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Kamu ödemelerinde 'Borcu yoktur' bildiriminin alt sınırı 5 bin liraya çıkarıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.03.2020 14:32 | Son Güncelleme

Kamu ödemelerinde "Borcu yoktur" belgesinin aranması için gerekli tutar 2 bin liradan 5 bin liraya yükseltildi.

Kamu ödemelerinde 'Borcu yoktur' bildiriminin alt sınırı 5 bin liraya çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı.

Vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınacak borç tutarı için alt sınır olarak belirlenen 2 bin liralık tutar da 5 bin lira olarak belirlendi.

Böylece hak edişlerin ödenebilmesinde daha önce 2 bin lira üzeri için "Borcu yoktur" belgesi aranırken, bundan sonra 5 bin lira üzeri ödemelerde bu zorunluluk aranacak ve 5 bin liranın altındaki tutarlar borç olarak değerlendirilmeyecek.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile de külçe metal teslimlerinde, bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul ürünlerin teslimlerinde ve metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimlerinde alıcı KDV mükellefleri tarafından uygulanacak tevkifat oranı 5/10'dan 7/10'a çıkarıldı.

KAYNAK:AA

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Borcu yoktur, belge,

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