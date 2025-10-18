FİNANS

Kamu personeline ne kadar ödeme yapılacağı belli oldu! İlk sırada o bakanlık var

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 4,9 trilyon TL nakdi ödeme planlanıyor. 2026 bütçesinden personel giderleri için en büyük pay 1 trilyon 435 milyar 648 bin TL ile Milli Eğitim Bakanlığına ayrıldı. Sağlık Bakanlığı, 863,6 milyar lirayla ikinci sırada yer aldı.

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, kurumlara ayrılan 18 trilyon 928 milyar 815 milyon 484 bin liralık bütçenin yüzde 25,9'u personel giderleri için kullanılacak.

İLK SIRA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ OLDU

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1 trilyon 435 milyar 648 milyon lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için ise 863 milyar 557 milyon liraya yakın ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 412 milyar 250 milyon lirayla üçüncü sırada bulunurken Milli Savunma Bakanlığına 395 milyar 725 milyon lira ayrıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı personel giderleri gelecek yıl yaklaşık 287 milyar 90 milyon lira, Adalet Bakanlığı personel giderleri 245 milyar 799 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı personel giderleri 148 milyar 800 milyon lira olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel giderleri için 72 milyar 881 milyon lira, İçişleri Bakanlığı personel giderleri için 70 milyar 142 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel giderleri için 73 milyar 473 milyon lira ayrıldı.
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR

Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 594 milyar 804 milyon lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları personeli için 427 milyar 449 milyon lira aktarılacak.

Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 37 milyar lirayla Karayolları Genel Müdürlüğüne verilecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 37,8 milyar lira ayrıldı. Orman Genel Müdürlüğü personeli için ise 30,6 milyar lira aktarımı yapılacak.
Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 13 milyar 641 milyon lira ödeme öngörüldü. Bu kategoride Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3 milyar lirayla ilk, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2,8 milyar lirayla ikinci sırayı aldı.

Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 4,9 trilyon lira, sosyal güvenlik devlet primi gideri için ise 599,7 milyar lira ayrıldı.
