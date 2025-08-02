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Kamu toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı! Bakan Işıkhan'dan ilk paylaşım...

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Kamu toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı! Bakan Işıkhan'dan ilk paylaşım...
Ezgi Sivritepe

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri uzlaşmayla sona erdi. Bu kapsamda, sözleşmelerin imzalanması amacıyla Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Kamu toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı! Bakan Işıkhan dan ilk paylaşım... 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği toplantıya, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli ile kamuda örgütlü sendikaların başkanları katıldı.

Yapılan anlaşmanın ardından Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kamu işçilerimize yönelik ‘Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nü; TÜRK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı sendikalar ve HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı sendikalar ile birlikte imzaladık.

Böylelikle; kamu işçilerimiz için 2025 yılının ilk 6 ayı %24, ikinci 6 ay için %11, üçüncü 6 ay için %10, dördüncü 6 ay için %6 olarak zam oranlarında anlaşma sağladık.
Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek ve refahlarını korumak adına önemli iyileştirmeler içeren protokolün; kamu işçilerimiz ve çalışma hayatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Kamu toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı! Bakan Işıkhan dan ilk paylaşım... 2

Bakan Işıkhan, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkürlerini iletti.

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Toplu iş sözleşmesi maaş çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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