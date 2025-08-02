Kamu toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı! Bakan Işıkhan'dan ilk paylaşım...

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri uzlaşmayla sona erdi. Bu kapsamda, sözleşmelerin imzalanması amacıyla Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği toplantıya, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli ile kamuda örgütlü sendikaların başkanları katıldı.

Yapılan anlaşmanın ardından Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Kamu işçilerimize yönelik ‘Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nü; TÜRK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı sendikalar ve HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı sendikalar ile birlikte imzaladık.

Böylelikle; kamu işçilerimiz için 2025 yılının ilk 6 ayı %24, ikinci 6 ay için %11, üçüncü 6 ay için %10, dördüncü 6 ay için %6 olarak zam oranlarında anlaşma sağladık.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek ve refahlarını korumak adına önemli iyileştirmeler içeren protokolün; kamu işçilerimiz ve çalışma hayatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Bakan Işıkhan, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkürlerini iletti.