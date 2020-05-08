Kamu ve özel bankalar arasındaki fark mevduat faizlerine de yansıdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde indirimlerini sürdürmesi, kredi faiz oranlarında düşüşü beraberinde getirirken, mevduat faizlerinde de tek hanelere inildi.

Bazı özel bankalar mevduat faizlerini yüzde 6'ya kadar indirirken, kamu bankalarında mevduat faizleri yüzde 9 seviyesinde bulunuyor. Bazı özel banklarda kampanya kapsamında tüketici kredilerinde aylık faiz yüzde 1'in altına gerilese de ticari kredilerde faiz oranları 1,20-1,75 aralığında değişiyor. Bu kredilerin yıllık faiz oranları da yüzde 12 ile 20 seviyelerini buluyor.

Kamu bankaları özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını döneminde kredi kanallarını açık tutarak kredi hacmini artırırken hem bireysel hem de ticari kredilerde aylık yüzde 1'in altında faiz oranlarıyla ekonomiye desteğini sürdürdü. Kamu bankalarında ticari kredilerde yıllık maliyet yüzde 10-14 seviyelerinde oluştu. Böylece kamu bankaları paraya ihtiyacı olanı da tasarruf sahibini de destekleme yoluna gitti.

Bankaların kredi ve mevduat faizleri makasına bakıldığında kamu ve özel bankalar arasında makasın açıldığı dikkati çekiyor. Kamu bankalarında kredi-mevduat faizi arasında fark ortalama 3-4 puan arasında değişirken, özel bankalarda bu fark 10 puanın üzerine çıkabiliyor.