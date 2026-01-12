Kamuda 3 gün çalışacak 150 bin kişi için kura çekilecek! Ücretler belli oldu

37 ayrı başlıkta İŞKUR tarafından yürütülen ve gençlerin istihdama katılmasını hedefleyen program hayata geçirildi. 2025 yılında genç ve kadın istihdamı içim yaklaşık olarak toplamda 30.2 milyar TL kaynak kullanıldı. Bu yıl için ise devam eden projeler haricinde yeni projeler ile toplamda 128.7 milyar TL harcama yapılması bekleniyor. 2026-2028 döneminde 9 bakanlığın bütçesi kadar kaynak genç istihdamını desteklemek üzere tahsis edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Genç İstihdam Hamlesi'nin ana çatısını Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) oluşturuyor. GÜÇ projesi ile gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmasını, sahip oldukları becerilerin işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. 4.5 milyon ev gencini kapsayan bu bu istihdam modeli 5 ayaktan oluşuyor.

Sabah'tan Önder Yılmaz, konu ile ilgili detaylara açıklık getirdi. Yılmaz, Ulusal Staj Programı İŞKUR'a devredildiğini kaydetti. Aktif işgücü programlarından yararlanan işverenlerin, katılımcı sayılarının en az yüzde 10'u kadar stajyer istihdam etmeleri sağlanarak staj kapasitesi artırılacak.



YARI ZAMANLI ÇALIŞACAKLAR

Ev gençlerin iş gücüne dahil edilmesi için NEET İşgücü Uyum Programı(NİUP) devreye girecek. Kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yarı zamanlı aktif iş gücü programı uygulanacak. Haftada üç güne kadar sigortalı olarak çalışılabilecek ve günlük 1.375 TL harçlık verilecek. Her yıl 150 bin olmak üzere üç yılda 450 bin genç istihdam edilecek.

HEDEF: GENÇ İŞSİZLİĞİ DÜŞÜRMEK

Bu programla gençlerin ilk işine girişi kolaylaştıracak ve ilk altı aylık maaşı devlet tarafından ödenecek. Özel sektör işbirliği ile 18-25 yaş arası tüm gençlerin ilk işe girişinde net asgari ücrete denk gelen ücret ve sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Böylece 18-25 yaş genç işsizliği düşecek. İlk iş deneyimi kalıcı istihdama dönüştürülecek. Her yıl 250 bin olmak üzere üç yılda 750 bin genç ilk işine başlayacak. Projenin uygulanması için 215.8 milyar TL kaynak ayrıldı.



DETAYLARI AÇIKLADI!

Yılmaz, ayrıntıları şu sözlerle açıkladı:

"Öğrenciler haftada 3 günü kadar çalışabilecek. Aylık 6 bin 875 TL ile 19 bin 250 TL arasında gelir elde edecek. 30 farklı alanda görev imkânı sunulacak. Noter huzurunda kura ile seçim yapılacak. Tehlikeli işler ve temizlik işleri kapsam dışında tutulacak. İlk etapta 150 bin öğrenciyle yürütülen programla üç yılda 1 milyon öğrenciye ulaşılacak. Bunun için 95.8 milyar TL harcama yapılacak"