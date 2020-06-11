Kamuda istihdam yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 arttı

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde kamuda istihdam edilen personel sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla yaklaşık 4,7 milyon oldu.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, kamuda çalışan sayısı ocak-mart döneminde 4 milyon 698 bin 941'i buldu. Bu sayı geçen yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 517 bin 82 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Böylece kamuda istihdam edilen kişi sayısı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4 artmış oldu.

Kamuda çalışan personelin 2 milyon 942 bin 904'ünün kadrolu, 455 bin 50'sinin sözleşmeli, 1 milyon 144 bin 400'ünün sürekli işçi, 51 bin 80'inin geçici işçi, 105 bin 507'sinin diğer kategorilerde olduğu görüldü.

Kamuda çalışan personelin alt dağılımı incelendiğinde, burada istihdam edilenlerin yüzde 66,1'ine karşılık gelen 3 milyon 104 bin 952 kişinin genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalıştığı belirlendi. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyon 965 bin 30 kişi görev yapıyordu.