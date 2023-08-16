Kamuda tasarruf artırılıyor! "Tedbirler alıyoruz" diyerek duyurdu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon ve Merkez Bankası mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu. Konuşmasında cari açığın düşürülmesi hedefinin altını çizen Yılmaz, kamuda tasarrufun artırılması için tedbirler alındığını belirtti. Yılmaz, Merkez Bankası'nın faiz kararını 'olumlu' olarak niteledi.

"TARİHİN EN YÜKSEK TEMMUZ AYI İHRACAT DEĞERİ"

Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Deprem felaketine rağmen Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4 büyümeyi başarmıştır. Toplam istihdam 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 265 bin kişi artarak 31,7 milyon kişiye ulaşmıştır.

İhracatımız 2023 yılı temmuz ayında 2022 yılı temmuz ayına göre yüzde 8,4 artışla 20,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmıştır.

İhracatın menzilini artırmayı ve daha fazla uzak ülkelere odaklanılmasını pazar çeşitliliği bağlamında önemli görüyoruz.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA ARTIŞ

Otomobil satışları 2023 yılının temmuz ayında gücünü korumuş ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,4 artmıştır.

KAMUDA TASARRUF VURGUSU

Cari açığı düşüreceğiz. Kamu ve özelde kaynakları doğru kullanacağız. Deprem harcamaları dışındaki kamu harcamalarını rasyonalize edecek ve kamu tasarruflarını artıracak tedbirler üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz verimliliği artırmak.

"MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI OLUMLU"

Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi amacıyla kademeli parasal sıkılaşmayı desteklemek üzere enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası uyguluyoruz. Para politikası çerçevesinde miktarsal sıkılaştırmada bariz farklı uygulama yapılmaktadır. Merkez Bankası'nın faiz kararı olumlu.

