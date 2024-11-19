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Kamuda tasarruf için masaya yatırıldı! İşverenler için kara haber: Devlet 215 milyar liradan vazgeçmişti... Artık sektöre bağlı olacak

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
19.11.2024 10:48
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İşverenlere büyük bir kolaylık sağlayan; çalıştırdıkları işçilerin vergi ve primlerini düzenli ödeyenler için 5 puanlık indirim uygulaması kayıt dışılığı azaltmaya devam ediyor. Ancak ekonomik iyileşme için tasarruf çalışmaları devam ederken 5 puanlık indirimin devlete olan maliyeti gündem oluşturdu.

Kamuda tasarruf için masaya yatırıldı! İşverenler için kara haber: Devlet 215 milyar liradan vazgeçmişti... Artık sektöre bağlı olacak

SSK'lı (4/a) olarak çalışanlar için toplamda yüzde 34,75 oranında sosyal sigorta primi kesiliyor. Bu primin payları ise 14 puanı işçi payı, 20,75 işveren payı olarak alınıyor. Düzenli ödeme yapanlar için ise devlt 5 puanlık indirim yapıyor. Ancak her 1 puanlık prim indiriminin devlete maliyeti 43 milyar TL’yi buluyor. 5 puanlık indirimin maliyeti ise yılda 215 milyar lira oluyor. Yani devlet 215 milyar liralık primi almaktan vazgeçmiş oluyor.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMI ENGELLİYOR

5 puanlık indirim ile kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesinde büyük bir rol oynadığı ise bilinen bir konu. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar kmauda tasarruf için çalışmalarını sürdürüyor.

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5 PUANLIK İNDİRİMİN KALDIRILMASI SEKTÖRE BAĞLI OLACAK

HaberTürk'ün yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 5 puanlık prim teşviki ise bu kapsamda masaya yatırıldı. Buna göre, prim teşvikini azaltmak için çeşitli alternatifler üzerinde duruluyor.

Kayıt dışılığın halen yüksek olduğu sektörlerde prim teşvikinin aynen veya 1-2 puan azaltılarak devam ettirilmesi konuşuluyor. Sektör bazlı çalışmalar yapılarak; kayıt dışılığın az ya da hiç olmadığı sektörde prim desteğinin tamamen kaldırılması gündemde.

KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR

Konu henüz teknik komisyonda görüşülüyor. Teknik komisyonun çalışmasını tamamlamasının ardından ilgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla değerlendirme yapılacak. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) değerlendirilecek. Prim teşviki uygulamasının değiştirilmesi kararı alınması halinde kanun çıkartılması gerekecek.

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İŞVEREN MALİYETİ ARTABİLİR

5 puanlık prim desteğinin kaldırılması ile işverenin maliyeti artacak. Yani, asgari ücretli bir çalışanın aylık 1000 TL, prime esas kazancı tavandan (150.187,50 TL) olan işçi için ise aylık 7.500 TL prim teşviki uygulanıyor.
Teşvikin tamamen kaldırıldığı sektörlerde işverenin işçi başına aylık maliyeti 1.000 TL ile 7.500 TL arasında artacak. Primde her 1 puanlık indirim halinde ise işverenin maliyetinde 200 TL ile 1.500 TL arasında artış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
prim işveren
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