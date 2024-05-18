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Kamuda tasarruf ile yeni dönem! Artık yaptırılmayacak

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.05.2024 20:09
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Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kamuda tasarruf planını açıklanmıştı. Planda, kamu araçları ve bina alımlarının durdurulmasından personel servislerine kadar birçok sınırlama getirildi. Öte yandan memurlarla ilgili tasarruf hareketi de başladı. Memura fazla mesai, personel alımı, personel servisleri gibi birçok karar eklendi. İşte alınan yeni önlemler...

Kamuda tasarruf ile yeni dönem! Artık yaptırılmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği toplantıda "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni kamuoyuyla paylaştı. Tedbirlerin tüm kamu kurumlarını kapsayacağını ifade eden Bakan Şimşek, kamu araçları, binaları, istihdamı ve yurt dışı gezileri gibi bir çok alanda alınan önlemleri tek tek açıkladı.

Kamuda tasarruf dönemi için adımlar atılmaya başladı. Memurlar artık zorunlu haller dışında fazla mesai yapmayacak. Çok tartışılan konulardan biri ise personel servisleri oldu. Servisler de kaldırılıyor... Kamu işçileri de izinlerini yıl içinde mutlaka kullanacak. İşte kamudaki işleyişi kökünden değiştirecek düzenlemenin ayrıntıları...

TGRT'nin haberine göre; Zorunlu haller dışında kamu personeline nöbet ve fazla mesai yaptırılmayacak. Kamu işçileri izinlerini yıl içinde kullanacak. Resmi Gazete'de yayınlanan tasarruf genelgesi ile kamu personelinde yeni dönem başladı. Tasarruf dönemi kapsamunda kamuya personel alımına sınırlama getirilecek. Sadece emeklilik, ölüm ve istifa gibi nedenlerle boşalan kadrolara alım yapılacak.

Mahali idarelerde de norm kadro ilke ve standartlarıyla yıllık toplam personel gider oranları esas alınacak.

YILLIK İZİNLER 'YIL İÇİNDE' KULLANILACAK!

Kamu işçileri izinlerini yıl içinde kullanacak. Daha önce kullanılmayan izinler 3 yıl içinde eritilecek. Kıyafet işin gerektirdiği durumlarda verilecek. Çek, kupon ya da nakdi ödemeler kaldırılacak.

FAZLA MESAİ YAPTIRILMAYACAK!

Derece yükseltme atamaları da sadece üretici kadrolarıyla sınırlı tutulacak. Zorunlu haller dışında kamu personeline nöbet yazdırılmayacak. Fazla mesai yaptırılmayacak böylece fazladan ücret ödenmeyecek. Fazla mesai durumunda ise çalışanın serbest zaman ve denkleştirme yapmasına izin verilecek.

PERSONEL SERVİSİ KALKIYOR!

Ve çok tartışılan personel servisleri... Savunma ve güvenlik hariç toplu taşıma olan yerlerde personel servisi sonlandırılacak. İhale yoluyla hizmet veren servisler ise sözleşme bitimine kadar sürecek.

Servisten yararlanan kişi sayısı, aracın kapasitesinin yüzde 70'in altındaysa o hatta servis verilmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Memur kamu tasarruf
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