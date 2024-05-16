Kamuda tasarruf MSB'yi etkileyecek mi? Açıklama geldi: 'Savunma ve güvenlik alanları...'

Kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili peş peşe açıklamalt gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tasarruf tedbirlerine ilişkin olarak, "Halihazırda yürürlükte bulunan idari hususlardaki tasarruf tedbirlerine en fazla uyan bakanlıklardan biriyiz. Söz konusu yeni tedbirler kapsamında; bakanlığımızın savunma ve güvenlik alanındaki görev ve sorumluluklarını etkileyecek bir husus bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

"SAVUNMA VE GÜVENLİK ALANLARI HARİÇ TUTULDU"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın alınacak tasarruf tedbirleri hakkında yapmış olduğu açıklamada da görüleceği üzere savunma ve güvenlik alanları hariç tutularak gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Bakanlığımız da önümüzdeki dönemde, açıklanan tasarruf tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam edecektir." dedi.





