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Kamuda toplam kaç çalışan var? İşte 2021 kamu çalışan sayısı

02.11.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de toplam çalışan sayısı 28 milyon 600 bin civarında seyrediyor. Bu rakamın içinde kamuda çalışan kişi sayısı ise yüzde 17'lik payda yer alıyor. Kamuda çalışan kişi sayısı son verilere göre; memur, işçi ve sözleşmeli personel sayısı ise toplamda 4 milyon 834 bin 208 oldu.

Kamuda toplam kaç çalışan var? İşte 2021 kamu çalışan sayısı

Haziran 2021 itibarıyla kamu, 2 milyon 960 bin 924'ü memur, 529 bin 37'si sözleşmeli personel, 1 milyon 237 bin 220'si işçi, 107 bin 27'si diğer statülerde (yargı mensubu-öğretim elemanı-kamu bankaları vs) olmak üzere toplam 4 milyon 834 bin 208 personele istihdam sağlıyor.

Memur statüsündekilerin yaklaşık 2,5 milyonu bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda istihdam ediliyor.

ENGELLİ MEMUR SAYISI 58 BİN 520

Engellilerin istihdamını artırmak amacıyla yürütülen Kamuda Engelli Kontenjanı Programı'yla engelli personel sayısında son yıllarda önemli artış yaşandı.

2002'de 5 bin 777 olan engelli memur sayısı, yaklaşık 10 kat artarak haziran 2021 itibarıyla 58 bin 520 oldu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi
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