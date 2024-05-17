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Kamuda yeni dönem başladı! Tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte alınan kararlar

17.05.2024 00:46
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Geçtiğimiz günlerde ayrıntıları açıklanan kamuda tasarruf dönemi başladı. Tasarruf Tedbirlerine dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tasarruf tedbirleri paketine göre, bakanlıklarda en fazla 3 araç makam hizmetlerinde kullanılabilecek. Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, kamu kurumları, toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmetini sonlandıracak. İşte detaylar...

Kamuda yeni dönem başladı! Tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte alınan kararlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde, kamuda 100 milyar liralık tasarruf önlemleri kapsamında atılacak adımları açıklamıştı. Tasarruf Tedbirlerine dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TASARRUF TEDBİRLERİ PAKETİNDEKİ MADDELER

Tasarruf tedbirleri paketinde kamuda şu maddeler uygulanacak:

Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, kamu kurumları, toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmetini sonlandıracak.

Hizmet alımı yoluyla sağlanan personel servisi hizmeti ise sözleşme süresi bitene kadar devam edecek.

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Kamu taşıtları yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülecek. Bu amaçla mevcut araçların tasfiye edilmesi şartıyla elektrikli taşıt satın alınabilecek.

Kamu kurumlarının mevcut kiralık araçları, sözleşme süresi bitince izin alınmadan yeniden kiralanmayacak.

Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait taşıtlar, kamu kurumlarınca izin alınmadan hiçbir şekilde kullanılmayacak.

Bakanlıklarda en fazla 3 araç makam hizmetlerinde kullanılabilecek.

Cep telefonu hakkı sadece Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organı başkanları, valiler, belediye başkanları ve üst yöneticilerde olacak.

Kamu kurumları, faaliyetleriyle doğrudan ilgili tanıtımlar hariç basın yayın organlarına ilan ve reklam veremeyecek.

Kamu personeli, zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılamayacak.

Yıllık ücretli izin süreleri ilgili yıl içinde kullandırılacak. Geçmişte kazanılmış, birikmiş izinler 3 yıl içinde kullandırılacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği yapılacak giyecek yardımı, ayni olarak gerçekleştirilecek. Kıyafet desteği için çek, kupon gibi araçlar kullanılmayacak. Nakdi ödeme yapılmayacak.

Memurların hava yolu seyahatinde kazandığı uçuş milleri kamu kurumları tarafından kullanılacak.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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