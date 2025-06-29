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Kamuda yeni dönem! Devreye alındı... Bakan Şimşek "Daha da güçlendireceğiz" diyerek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu harcamalarında tasarruf tedbirlerinin izlenmesi amacıyla "Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi"ni devreye aldı.

Kamuda yeni dönem! Devreye alındı... Bakan Şimşek "Daha da güçlendireceğiz" diyerek açıkladı

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, yapay zekanın Bakanlık bünyesinde kullanılmasına tüm hızıyla devam ediliyor.

Bu kapsamda, Bakanlıkça "Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi" devreye alındı.

Kamu harcamalarında verimlilik sağlanmasını, tasarrufun artırılmasını ve mali karar alma süreçlerinin güçlendirilmesini amaçlayan proje çerçevesinde, yapay zeka algoritmalarıyla kamu kurumlarının harcama eğilimleri ve emsal birimlerin verileri analiz edilerek, mevzuata aykırı harcamalar ortaya çıkarılıyor. Mevzuata aykırı işlemler için inceleme ve araştırma süreçleri başlatılıyor.

Söz konusu proje ile yapılan gerçek zamanlı kontrol ve analizlerle kaynak israfı ve gereksiz harcamalar da önleniyor.

DİJİİÇ

KAMU TAHSİLATINA E-KOLAYLIK

Bakanlık bir yandan kamu harcamalarında tasarrufu artırırken bir yandan da kamu tahsilat süreçlerini güçlendiriyor. Bu kapsamda, kamu gelirlerinin tahsilatında, dijital dönüşüm hızlandırılıyor. Bakanlığın e-Tahsilat Uygulaması sayesinde, pek çok kamu alacağına dair ödemeler kolay, hızlı ve güvenli şekilde alınıyor.

Uygulama, hem vatandaşa hem de devlete fayda sağlıyor. Buna göre vatandaşlar, gümrük, milli emlak satış/kira bedeli ve bedelli askerlik gibi 30'dan fazla ödemeyi Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım'ın mobil uygulamaları, internet bankacılığı, ATM'ler ve banka şubeleri üzerinden yapabiliyor.

Devlet de böylece gelir tahsilatlarını anlık takip ediyor, gelirlerini otomatik kayıt altına alıyor ve kamu kaynaklarının yönetimini daha da güçlendiriyor.

Bu uygulama ile 1,5 yıllık dönemde, 2,8 trilyon lira tutarında e-Tahsilat yapıldı. Geçen yıl, e-Tahsilat yoluyla toplanan gelirler, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 20,6'sını oluşturdu.

"KAMU MALİ YÖNETİMİNDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi"ne uyumsuz her türlü kamu harcamasının izlenmesine devam edildiğini belirterek, "Kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaya devam ederken, yapay zeka destekli uygulamalarla şeffaflığı ve hesap verebilirliği önceliklendirerek mali disiplini daha da güçlendireceğiz." dedi.

Kamudaki dijital uygulamalar ile vatandaşların kamu işlemlerini hızlandırmayı ve devlet kaynaklarını daha etkin yönetmeyi amaçladıklarını vurgulayan Şimşek, "Kamudaki yapay zeka destekli ve dijital uygulamaları daha da yaygınlaştırarak, kamu mali yönetiminde şeffaflığı ve verimliliği artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka kamu
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