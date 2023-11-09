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Kamudaki sözleşmeli personel için Resmi Gazete’den karar! Bugünden itibaren geçerli olacak: Maliyetler kalem kalem bildirilecek

09.11.2023 11:02 | Son Güncelleme:
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KİT'lerin 2024 yılı personel alım usulleri belirlendi. Resmi Gazete’de yer alan kararda, Kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçeleri, mali hedef ve tavanlarla uyumlu olacak, işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları oluşturan her bir kaleme ayrıntılı olarak yer verilecek. Bazı maddeler bugün bazıları ise 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Kamudaki sözleşmeli personel için Resmi Gazete’den karar! Bugünden itibaren geçerli olacak: Maliyetler kalem kalem bildirilecek

KİT'lerin 2024 yılı personel alım usulleri belirlendi. Resmi Gazete’de yer alan kararda, 1 Ocak 2024'ten sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına alınanların 3 yıl geçmedikçe görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaması uygulaması sürecek. Kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçeleri, mali hedef ve tavanlarla uyumlu olacak, işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları oluşturan her bir kaleme ayrıntılı olarak yer verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "2024 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası Kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) ait olan işletmeler ve işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketler, 2023 yılında ayrılan personel sayısını belirlerken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanları dikkate alacak.

MEMUR (9)

Bu yıl Bakanlıkça sermaye transferi yapılan KİT'ler ve bunların bağlı ortaklıklarının personel atama işlemleri, Bakanlığın uygun görüşüne bağlı olacak. Bu teşebbüsler, tebliğin ekindeki "personel talep formu"nu doldurarak isteklerini gerekçeleriyle Bakanlığa iletecek.

İlave personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, ilgisine göre, Bakanlığa veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına (ÖİB) bildirimde bulunacak. Personel talep formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmayacak, bu kapsamdaki atama talepleri Bakanlığa veya ÖİB'ye yıl içinde en fazla 2 defa gönderilebilecek.

1 Ocak 2024'ten sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, önceki yıllarda da olduğu gibi, 3 yıl geçmedikçe, görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak.

Kurumsal alım yöntemi ile teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak girilen kadrolar, bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar bu sınırlamanın dışında olacak.

Yapılacak atamalar için 2023'te Bakanlıktan uygun görüş alınan, ancak sınav veya atama işlemlerine yönelik gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2024 yılında ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecek.

hmf

İŞLETME BÜTÇELERİ, MALİ HEDEF VE TAVANLARLA UYUMLU OLACAK

Teşebbüsler, 1 Ocak'tan itibaren 2024 yılında çalıştıracakları geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, Bakanlıkça bildirilen tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına vize ettirecek.

Toplam fazla çalışma süresini işin gereğini dikkate alarak statüler arasında dağıtma yetkisi, ilgili yönetim kuruluna ait olacak.

Teşebbüsler, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla izleyen yılı veya yılları kapsayan hizmet alım ihalesine çıkabilecek. Çok yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için işletme bütçelerinin en az 2024-2026 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekecek.

Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde, 2024'te ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Bakanlıkça bildirilecek olan tutarı aşamayacak. 2025 ve sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2024 yılı için Bakanlıkça bildirilen tavanın her yıl için yüzde 10'ar artırılması yoluyla hesaplanacak.

Tesis veya birimlerin teşebbüsler arasında devri durumlarında toplam hizmet alımı harcama tavanıyla fazla çalışma izninin teşebbüsler arasındaki dağılımı, taraflarca yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB'ye iletilecek.
Kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçelerinin, mali hedef ve tavanlarla uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları oluşturan her bir kaleme ayrıntılı olarak yer verilmesi zorunlu olacak.

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TİCARİ BANKA KREDİLERİ

Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvuracak, etkin işletme sermayesi ve sabit sermaye yönetimi için gerekli tedbirleri alacak. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda zorunlu hallerde, tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanımı dahil diğer finansman yöntemlerine başvurabilecek.
Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolarla Bakanlıkça hazırlanan diğer tabloları Kamu İşletmeleri Veri İzleme Sistemi'nde belirtilen takvime uygun olarak Bakanlığa gönderecek.

ŞEFFAFLIK İÇİN FAALİYET RAPORLARI

Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, teşebbüsler 2023 yılı faaliyet raporlarını 31 Mayıs 2024'e kadar kendi internet sitelerinde yayımlayacak.
Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yardımcı olabilmek amacıyla, 2023 Yılı Sektör Raporu'nu hazırlayacak. Bu raporların 31 Mayıs 2024'e kadar basılı bir örneği Bakanlık, ilgili Bakanlık ve ilgisine göre ÖİB'ye gönderilecek.

Tebliğin açıktan ve naklen atama ile ihale yoluyla hizmet alımına ilişkin maddeleri bugün itibarıyla, diğer maddeleri ise 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.


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sözleşmeli personel
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