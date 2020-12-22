Kamuya güncel personel alımları 2021... Özel ve kamu sektöründe açık kadrolar listesi!

Hem kamuya hem de özel sektöre personel alımları dikkat çekecek sayıda arttı. Koronavirüsten dolayı birçok mesleğe olan istihdam oranı artarken, bazı alanlarda ise alım azaldı. Salgından dolayı işsiz kalan vatandaşlar yeni iş ilanlarına odaklanmış durumda. Binlerce kişinin alındığı yeni projelerdeki açık kadrolar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu süreçte istihdam seferberliği kapsamında bazı meslek gruplarında eleman alımı devam ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala, kamu ve özel sektör güncel personel alım ilanları 2021 listesini derledik. İşte özel ve kamu sektöründe açık kadrolar listesi!
Binlerce memur adayı güncel kamu iş ilanlarını araştırıyor. Birçok kamu personel alım ilanı ise Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nde (İŞKUR) yer alıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında İŞKUR 57 bin 270 personel alımı duyurusu yaparak başvuruların başladığını belirtmişti. Açıklanan verilere göre sene başından bu yana 827 bin 472 kişi İŞKUR aracılığı ile yerleşti. Güncel İŞKUR ilanlarına göre 46 bin kişinin kadrosu halen dolmadı. Kamuda en çok istihdam alınacak alanlar ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve devlet üniversitelerine alınacak. İşte 2021 güncel kamu iş ilanları!
Emniyet Genel Müdürlüğü: 8 bin polis alımı yapılacak. Detaylar için TIKLAYINIZ.
Gençlik ve Spor Bakanlığı: 500 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Detaylar için TIKLAYINIZ.
Atatürk Üniversitesi: 361 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 300 defterdarlık uzman yardımcısı alımı yapılacak.
Elektrik Üretim A.Ş.: 150 sürekli işçi alımı yapılacak.
Kırıkkale Üniversitesi: 122 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Harran Üniversitesi: 81 sürekli işçi alımı yapılacak.
Erciyes Üniversitesi: 56 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite ve belediye de personel alımı için ilana çıktı. Sözleşmeli personel için eğitim şartları ilgili kurumlar tarafından belirlendi.
İŞKUR'un yayımladığı ilanlarda özel sektöre personel alımı halen devam ediyor. Muhasebeden lojistiğe kadar birçok alanda binlerce kişi alınacak. Özel sektörde en çok istihdam alınacaklar ise lojistik alanında olacak. Özellikle yük ve taşımacılık için 9 bin 844 kişi alınacak. İşte 2021 güncel özel sektör iş ilanları!
Taşıma ve yükleme işçisi: 9 bin 844 kişi alınacak.
Temizlik görevlisi: 844 kişi alınacak.
Ön muhasebeci: 717 kişi alınacak.
Satış danışmanı: 591 kişi alınacak.
Lojistik elemanı: 510 Başvurular için www.iskur.gov.tr adresinin takip edilmesi gerekiyor.
Kaynak: TRT Haber
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