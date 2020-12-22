Kamuya güncel personel alımları 2021... Özel ve kamu sektöründe açık kadrolar listesi!

Hem kamuya hem de özel sektöre personel alımları dikkat çekecek sayıda arttı. Koronavirüsten dolayı birçok mesleğe olan istihdam oranı artarken, bazı alanlarda ise alım azaldı. Salgından dolayı işsiz kalan vatandaşlar yeni iş ilanlarına odaklanmış durumda. Binlerce kişinin alındığı yeni projelerdeki açık kadrolar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu süreçte istihdam seferberliği kapsamında bazı meslek gruplarında eleman alımı devam ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala, kamu ve özel sektör güncel personel alım ilanları 2021 listesini derledik. İşte özel ve kamu sektöründe açık kadrolar listesi!

KAMUDA GÜNCEL İŞ İLANLARI HANGİ MESLEK GRUBUNDAN?

Binlerce memur adayı güncel kamu iş ilanlarını araştırıyor. Birçok kamu personel alım ilanı ise Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nde (İŞKUR) yer alıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında İŞKUR 57 bin 270 personel alımı duyurusu yaparak başvuruların başladığını belirtmişti. Açıklanan verilere göre sene başından bu yana 827 bin 472 kişi İŞKUR aracılığı ile yerleşti. Güncel İŞKUR ilanlarına göre 46 bin kişinin kadrosu halen dolmadı. Kamuda en çok istihdam alınacak alanlar ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve devlet üniversitelerine alınacak. İşte 2021 güncel kamu iş ilanları!