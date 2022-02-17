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Kanada'da enflasyon yeniden rekor kırdı

17.02.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da enflasyon, 2022 yılının ilk ayında yıllık yüzde 5,1 artarak 1991 yılından bu yana kaydedilen en yüksek orana ulaştı. Akaryakıt, yiyecek ve ev fiyatlarındaki artışlar Kanada'daki enflasyonu tırmandırdı.

Kanada'da enflasyon yeniden rekor kırdı

Tüm dünyanın ortak sorunu olan enflasyonun yükselmeye devam ettiği Kanada'de ikici rekor veri geldi. Kanada’da enflasyonun, 2022 yılının ilk ayında yıllık yüzde 5,1 arttığı ve bu rakamın 1991 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oran olduğu bildirildi.

Toronto Kanada resmi istatistik kurumu StatCans’den yapılan açıklamada, ocakta kaydedilen yıllık yüzde 5,1 enflasyona, akaryakıt, yiyecek ve ev fiyatlarındaki artışların neden olduğu belirtildi. Kanada’da yıllık enflasyon aralıkta yüzde 4,8 ile 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

GIDA FİYATLARI BİR AYDA YÜZDE 6,5 ARTTI

Ocakta kaydedilen yüzde 5,1’lik enflasyon oranı, böylece bir önceki ayın enflasyon rekorunu da geride bırakmış oldu. Kanada İstatistik Kurumu, marketlerdeki gıda fiyatlarının da geçen ay yıllık yüzde 6,5 arttığını duyurdu.

BARINMA VE AKARYAKIT FİYATLARI ARTIŞTA

Öte yandan enflasyona büyük etkisi olan kalemlerden barınma maliyetleri de yıllık yüzde 6,2 arttı. Kamyoncuların protestosu şubat enflasyonuna yansıyacak Uzmanlar, ülke genelinde 29 Ocak’tan bu yana devam eden aşı karşıtı protestolara dikkati çekerek, şubat enflasyon rakamlarının daha yüksek çıkmasının sürpriz olmayacağını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Kanada
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