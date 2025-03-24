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Kanada'nın para birimi nedir? Kanada'nın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.03.2025 15:43
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Yüzölçümü açısından dünyanın Rusya’dan sonraki ikinci en büyük ülkesi olan Kanada, Büyük Okyanus’tan Atlas Okyanusu’na kuzey tarafında Arktik Okyanusu’na kadar büyük bir alanı kapsamaktadır.

Kanada'nın para birimi nedir? Kanada'nın para biriminin kodu ve sembolü

Kanada, 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşan bir ülkedir. 9.98 milyon kilometre karelik bir alanı kaplayan Kanada, sınırları içinde en çok göl yer alan ülkedir. Ülkede bir milyondan daha fazla sayıda göl bulunmaktadır. Ayrıca Kanada’nın batıda ve güneyde yer alan Amerika Birleşik Devletleri sınırı sayesinde en uzun kara sınırına da sahiptir.

Kanada'nın para birimi nedir?

Geniş bir tarihçesi bulunan Kanada bu toprakları üzerinde yaşayan yerlileri ile de bilinir. 16. yüzyıldan itibaren Kanada topraklarına Fransızların ve Britanyalıların keşifleri ile çeşitli koloniler kurulmuştur. Kanada, suları da dâhil olmak üzere sahip olduğu toplan alan ile dünyadaki ikinci en büyük sınırları olan ülkedir. Her yıl çok sayıda mülteci de kabul eden bir ülkedir.

Kanada’da parlamenter demokrasi ve anayasal monarşi yönetimi hakimdir. Bu biçimde yönetilen bir federasyon olan ülkede Kanada Kralı olarak 3. Charles vardır. Kralın ülkedeki temsilcisi ise Genel Vali statüsündeki kişidir.

Eyaletlere ve bölgelere ayrılmış olan Kanada’da farklı bölgelerde farklı iklimler görülmektedir. Kuzey taraflarda kışlar soğuk ve uzun sürer. Batı ve güneydoğu kısımlarında ise kış ayları daha yumuşak geçer. Deniz ve Kuzey Kutbu'na olan uzaklık iklim üzerinde son derece etkilidir.

Kanada’da resmi para birimi Kanada doları'dır.

Kanada'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO (International Standart of Organization) 4217 standardı dünyadaki para birimlerinin kodlarını belirleyen resmi bir standarttır. Bu kapsamda Kanada’da kullanılan para birimi Kanada doları'dır. Bilinen dolar işareti ile gösterilen dolardan ayırabilmek için dolar işaretinin yanına CA ya da C eklenerek sembolize edilir. Para biriminin kodu ise CAD olarak belirlenmiştir.

Bir Kanada doları 100 sentten oluşur. Kanada’daki yıllık enflasyon oranı 2012 yılında açıklanan verilerek göre %1 civarındadır. Kanada dolarının rezerv para birimi olarak kullanıldığı bankalar vardır. Ülke, ihracatının %84 civarını Amerika’ya gerçekleştirmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada
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