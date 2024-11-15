Kanalını sattığı iddia edilmişti! Acun Medya'dan açıklama gecikmedi

Türkiye'nin en çok izlenen programların yapımcılığını üstlenen Acun Ilıcalı İsviçre merkezli Highlight Communications'ın olan Sport1 kanalının yarısına sahip. Bugün çıkan haberlerde ise bu kanalı devredildiği iddia edildi.

Ilıcalı, şirket 30 milyon euro karşılığında Highlight Communications'ın iştiraki olan Sport1 kanalının hisselerinin yarısını almıştı. Kanalın diğer yarısının sahibi ise Medien AG oldu.

Alman haber sitelerinde yazılan haberler Türk medyasına da yansıdı. Patronlar Dünyası'nın Alman haber siteleri meedia.de ve teltarif.de’den derlediği habere göre, Ilıcalı'nın ortaklık kurduğu kanalın izleyenlerin isteklerini karşılayamadığı için devredildiğine ilişkin haberler yayımlandı.



ACUN MEDYA'DAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Acun Medya'dan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bizim ortaklığımız sport1 ile ve sport1 açık kanal olarak devam ediyor. Bizim ortaklığımız da devam ediyor. Sport1’in devredilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Devredilen kanal aynı şirketin bünyesindeki e-sports1'dir Acun Medya olarak bizim de zaten e-sports1 ile herhangi bir bağlantımız bulunmuyor” ifadeleri kullanıldı.