Kangal ve Van kedisine şartlı yurt dışı izni geldi

Bakanlık, Ankara kedisi ve Van kedisi gibi bazı yurt dışına çıkışı yasaklı türler hakkında ayrıntıları açıklandı.

Buna göre, yurt dışına götürülecek evcil hayvanların, kimlik belgesi (sağlık karnesi) bulunacak.

Karne, hayvanın kimliği, sahibinin adı, adresi ve hayvanın eşkali ile sağlık bilgilerini içerecek.

Kangal, Akbaş çoban köpeği, Kars çoban köpeği, çatal burun av köpeği, zağar izci köpeği, Ankara kedisi ve Van kedisi gibi yurt dışına çıkışı yasaklı türler ise ancak ön izinle yurt dışına götürülebilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre hayvan sahipleri, yurt dışına çıkış için Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne başvuracak.

YAVRULAR ANNELERİYLE

Yurt dışına çıkacak kedi ve köpek, ev hayvanı pasaportu taşıyacak, 3 aydan küçük hayvanlar anneleri ile yurt dışına çıkabilecek. Hayvanların, mikroçip ile kimliklendirilmesi de gerekli.



