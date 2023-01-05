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Kantinlerde yeni dönem! Standartlar değişti! Kantinci artık ayran yapacak kahvaltı da verecek

05.01.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kantinlerle ilgili yeni düzenleme devreye giriyor. Okullar ve devlet dairleri gibi kurumlar başta olmak üzere, pek çok tesiste personel ve vatandaşların yeme içme ihtiyacını karşılayan kantinlerle ilgili meslek standardı hazırlanarak esnaf temsilcilerine gönderildi.

Kantinlerde yeni dönem! Standartlar değişti! Kantinci artık ayran yapacak kahvaltı da verecek

Okullarda ve devlet daireleri gibi kurumlarda hizmet veren kantinlerle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan taslak standarda göre makine veya elle çırparak ayran yapması gereken kantinciler, tarife uygun limonata, şerbet ya da sütlü içecek servis edebilecek, basit tatlıları hazırlayabilecek. Makarna da yapacak Hazırlanan taslak standarda göre kantinciler, tatil günlerinde de çalışabilecek, vardiya yapabilecek, gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uyarak, uzun süre ayakta ya da oturarak görev yapabilecek. Ortaya çıkan atıkları türüne göre tasnif edecek olan kantin görevlileri, kullandığı malzemeleri en az fire verecek şekilde işleyecek.

ELLE ÇIRPARAK AYRAN VE TAZE MEYVE SUYU...

Milliyet’in haberine göre; Kantinciler, demleme çayın yanı sıra poşette bitki çayı da demleyerek servis edebilecek. Makine veya elle çırparak ayran yapması gereken kantinciler, sıkma makinasında mevsimine göre taze meyve suyu hazırlayacak, belirlenen tarife uygun şekilde limonata, şerbet ya da sütlü içecek servis edebilecek. Kahvaltılık malzemelerden tabak/sunum hazırlayabilecek olan kantin görevlisi, basit tatlıları hazırlayabilecek.

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HAMUR İŞLERİ DE HAZIRLAYABİLECEKLER

Kantinciler yumurta, kızartma patates ve sebze, kısır, mevsim ve çoban salatası, sıcak tahıl çorbası, makarna, noddle, pizza, gözleme gibi hamur işlerini de hazırlayabilecek. Ayrıca kırtasiye ve temizlik ürünleri gibi ürünlerin dc satışını gerçekleştirebilecek.

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