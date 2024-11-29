Kanun teklifi kabul edildi: Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek! O raporlar ise ücretli oluyor

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda önemli değişiklikler öngören yasa teklifi Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre, aile hekimlerinin verdiği bazı raporlar ücretli hale gelirken, 1 Ocak 2015 öncesinde Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ödemeyenlerin de tüm borçları faiziyle silinecek. Böylece devlet 2 milyar Türk Lirası değerindeki SGK prim borcundan vazgeçmiş olacak.

SAĞLIK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

28 maddelik teklifle, sağlık sisteminde de önemli bir değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 2 liradan 20 liraya çıkarılacak.

SGK, sağlık hizmetlerindeki katılım payını, aile hekiminden sevk edilenler için yüzde 50 azaltmaya yetkili olacak.

Hastanedeki yığılmaları önlemek için getirilen katkı payı düzenlemesinde, Cumhurbaşkanına katılım payını 10 kata kadar artırma yetkisi de verilecek.

GSS BORÇLARI SİLİNECEK

1 Ocak 2015 öncesinde Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ödemeyenlerin tüm borçları yasa uyarınca silinecek.

RAPORLAR ÜCRETLİ OLUYOR

Teklife göre, aile hekimleri mesai saatleri dışında ücreti karşılığında hastalara da bakabilecek. Ayrıca aile hekimlerinin verdiği bazı raporlar da ücretli hale getirilecek.

Örneğin ehliyet raporu için başvurulması durumunda belli bir miktar ödeme yapılması gerekecek. Raporlar karşılığında alınan tüm ücretler döner sermayeye aktarılacak.

Teklifle ayrıca, özel sektör işverenlerinin SGK’ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak.

İmalat sektöründe çalışanlar için ise 5 puanlık prim desteği sürecek.

Cumhurbaşkanı, 31 Aralık 2026'ya kadar verilecek desteğin süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı düzenlemesinin yürürlük tarihi de 1 Ocak 2028'e ertelenecek.

Kaynak: AA