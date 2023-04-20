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Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı: ‘Artık böyle bir hayat yok…’

20.04.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları hareketli grafiği ile yatırımcıların ilgi odağında kalmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı yakından takip ediliyor. ABD kanadından gelen açıklamalar ile altın fiyatları rekor seviyelerden geri çekildi. Yurt içinde altın gram fiyatı düşüşe rağmen halâ yüksek seviyelerde bulunurken, finans uzmanı İslam Memiş alım yapmayı düşünenleri uyardı ve Kapalıçarşı, banka ve ekranlarda farklı rakamlar olduğunu dile getirdi.

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı: ‘Artık böyle bir hayat yok…’

Geçtiğimiz haftalarda 2.074 dolarlık rekoruna çok fazla yaklaşarak 2.049 dolara kadar yükselen ons altın fiyatı 2.000 doların üzerine yerleşme çabası verirken dün flaş bir gelişme yaşandı. Günlük yüzde 1,5 değer kaybı yaşayan altın fiyatları iki haftanın en düşük seviyesi olan 1.970 dolara geriledi. Onstaki yükselişin etkisiyle rekor kıran gram altın fiyatı ise 1.273 liralık zirvesinden 45 liralık düşüşle dün 1.228 lira seviyelerine kadar çekildi.

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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları Ramazan Bayramı nedeniyle piyasaların yarım gün açık kalacağı ve Arife gününde de düşüş yaşıyor. Ons tarafında 2.004 dolar seviyeleri ekranlara yansırken, altının gram fiyatı 1.243 TL’den, çeyrek altın 2.032 TL, Cumhuriyet altını 9.059 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1.310 lira seviyelerinde bulunuyor.

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ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

Altını yükselten beklentilerde bu hafta Fed yetkililerinden gelen açıklamalarla zayıflama oldu. Fed Atlanta Başkanı Raphael Bostic ve Fed St. Louis Başkanı James Bullard, şahin açıklamalarda bulundular. ABD’de enflasyonun inatçı olması sebebiyle faiz artışlarının biraz daha devam etmesi gerektiğini belirten Bullard’a nihai faiz oranlarında bir süre beklemek gerektiğini belirten Bostic eşlik etti. Açıklamalar sonrası altın 1.970 dolara indi.

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İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN YATIRIMCILARINA UYARI

Altın fiyatlarındaki bu hareketli grafik sonrasında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara çok önemli bir hatırlatmada bulundu. Ünlü finans analisti fiyat farklılığına dikkat çekerek, şunları dile getirdi:

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"HEM DOLAR, HEM ALTIN HEM GÜMÜŞ..."

“Vatandaşlarımızın şunlar mutlaka dikkat etmesi gerekiyor ekran fiyatı, banka fiyatı ve Kapalı Çarşı piyasası. 3 tane kur var bu 3 kurda ayrı ayrı fiyatlar var. Yani ekranda gördükleri fiyata inanarak böyle piyasalarda ucuz dolar ve ucuz altın almayı bıraksınlar, artık böyle bir hayat yok çünkü. Bankadan aldığınız zamanda o gördüğünüz ekrandan alamıyorsunuz. Alım yaptığınız zaman yine farklı bir fiyat var. 3 farklı fiyat var. Hem altın tarafında hem gümüş tarafında hem de döviz tarafında.”

ALTIN


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