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Kapalıçarşı'da altın hareketliliği: Rekor sonrası gram altın tahmini olay olacak!

17.11.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası 1068 seviyesine yükselerek rekor kırdı. Altının gram fiyatı bugün 1059 liradan değerleniyor. Fiyatlardaki hareketlilik sonrası altınla ilgi tahminler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kapalıçarşı'da kar satışları da yaşanmaya başlarken, gram altın fiyatları için dikkat çeken tahmin geldi. Kuyumcuların altın tahminiyle ilgili haberin detayları...

Kapalıçarşı'da altın hareketliliği: Rekor sonrası gram altın tahmini olay olacak!

Gram altın fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası oldukça hareketlendi. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, yatırımcı gözünü tekrar altına çevirdi. Gram altının fiyatı bin 68 liraya kadar çıkarken, ons altın 1770 doları aşarak 3 ayın zirvesini gördü. Yatırımcıların, "Altın ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren kuyumculardan dikkat çeken tahmin geldi. Kapalıçarşı’da kâr satışları yapılsa da, kuyumcular altınlarınızı 'Yılsonuna kadar bozdurmayın' uyarısında bulundu.

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ALTIN FİYATLARIYLA İLGİLİ YENİ TAHMİN

Kuyumcu Cengiz Çiftçi, yatırım için altını seçenlerin uzun vadede daima kazanacaklarını söyledi. Çiftçi, “ABD enflasyon rakamlarının yüksek çıkması altın fiyatlarını ve altını yeniden dünya gündemine aldı. Altın dünyada emtia olarak en ucuz madde. Elinizde bulunan altınların değerini bilin ve kısa vadede bozdurmayın. Altın ilerleyen günlerde daha çok para edecek" dedi.

Kasım ayı boyunca altının yükseleceği tahmininde bulunan Çiftçi, yılsonu için altının bin 400 lira seviyelerinde olabileceğine vurgu yaptı. Gram altın içini bin 200-bin 400 seviyelerini beklediklerini belirten Çiftçi, “Altın sekiz aydır baskılanıyor. Daha gidecek yolu var” diye konuştu.

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Çiftçi, altına yatırım yapanların kazanmaya devam edeceğini aktararak, "Elinizde bulunan altınları bozdurmayın. İlerleyen günlerde daha fazla para kazanacaksınız. Ekim ayında 998 liraydı. Altın alanların kazanacağını söylemiştik. Kasım ayında da altın ve altına yatırım yapanlar kazanacaklar. Doları olanların da altına yatırım yaptığında daha iyi para kazanacağını öngörüyoruz. 18, 14, 22 ayar hiç fark etmiyor. Altın alanların kazanacakları yönünde öngörümüz var. Zor günlerinizin en iyi arkadaşı altındır" ifadelerine yer verdi.

"ALTIN SAĞLAM ADIMLARLA YÜKSELİYOR"

Gram altının geçen sene de aynı dönemlerde yükselişe geçtiğini hatırlatan Kapalıçarşı esnafı Günay Güneş de, "Gram altın fiyatı yükselişe geçti. Geçen sene de bu dönemlerde yükseliş olmuştu. Geçen sene bir hafta da yaklaşık 200 TL kadar artmıştı ve düşüş olmuştu. Altın şuan sağlam adımlarla yükseliyor. Bu yükseliş geçen seneki gibi anlık olmadığı için anı düşüş de beklenmiyor. Altına her zaman rağbet var. Altın uzun vade için güvenli bir yatırım aracı. Gram altının bin lira bandını aşmasıyla müşteriler altınlarını satış için getirmeye başladı. Altın alımında günlük hacim yükseldi’’ dedi.

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Güneş, "ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikası beklenen şekilde ilerledi. Bu sebeple öncesinden altın da fiyatlandı, sert hareketler olmadı. Ons altın geçen sene 2 bin dolar üzerini görmüştü, tekrar böyle bir durumun olup olmayacağı merak ediliyor. Bizim beklentimiz sene sonu için gram altın fiyatının bin 150 - bin 200 bandında olmasıydı, o seviyelere doğru da bir yükseliş var" yorumunda bulundu.

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