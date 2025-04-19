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  4. Kapalıçarşı'da kara para operasyonu! Paraları böyle aklamışlar: 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçe...

Kapalıçarşı'da kara para operasyonu! Paraları böyle aklamışlar: 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçe...

19.04.2025 11:42
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İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait, yaklaşık 250 milyon lira değerindeki 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçeye el konuldu.

Kapalıçarşı'da kara para operasyonu! Paraları böyle aklamışlar: 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçe...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve kara para aklama suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

KAPALIÇARŞI'DAKİ ŞİRKET MERCEK ALTINA ALINDI

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemeleri sonrasında ise Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın dolaşıma aktarıldığı ortaya çıktı.

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Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bankanın göremediği hesaptaki parayı dolandırıcı gördü! Bankanın göremediği hesaptaki parayı dolandırıcı gördü!

EVLER, ARSALAR, ARABALAR... HEPSİNE EL KONULDU!

Şüphelilere ait, yaklaşık 250 milyon lira değerindeki 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçeye el konuldu.

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Operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kapalıçarşı MASAK dolandırıcı şirket
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