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Kapalıçarşı-Merkez Bankası farkı tamamen kapandı! Altın fiyatları dengeye oturdu, Dolar 21 liranın üzerinde: Dünya Altın Konseyi’nden dikkat çeken açıklama…

05.06.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalar yeni ekonomi kabinesinin açıklanmasına haftanın ilk gününde olumlu tepki verdi. Euro/TL 23 lira sınırından döndü. Ons altın fiyatındaki gerilemeye rağmen dolar/TL kurunun 21 liranın üzerine yükselmesi gram altın fiyatları için destek oluşturdu. Altın fiyatları için 200 TL’yi aşan Kapalıçarşı ve Merkez Bankası makas farkı ise bugün itibarıyla tamamen kapandı. İşte 5 Haziran Pazartesi güncel döviz kurları ile gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gram fiyatı…

Kapalıçarşı-Merkez Bankası farkı tamamen kapandı! Altın fiyatları dengeye oturdu, Dolar 21 liranın üzerinde: Dünya Altın Konseyi’nden dikkat çeken açıklama…

Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından altın fiyatları geriledi. Gerilemede güçlü ABD doları da etkili oldu. Endeks bu sabah 104.15 seviyesine kadar yükseldi. Ons altın fiyatı ise bu gelişme sonrası 1944,69 dolar seviyesine geri çekilmenin ardından Cuma gününe göre yüzde 0,14 kayıpla 1945,73 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yaşanan geri çekilmelerin ardından altın fiyatı için yeni sorunun 1934 dolar/ons desteğinin kırılıp kırılmayacağı olduğuna işaret ediyorlar.

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DOLAR 21 LİRAYI AŞTI, EURO 23 TL SINIRINDA

Yurt içi piyasalarda ise dolar/TL kuru yeni kabinenin belli olmasına pozitif tepki veriyor. Serbest piyasada dolar/TL kuru 21,32 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL kuru da 23 TL sınırından döndü.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta 1.332 TL ile yeni rekor seviyesini ekranlarda görmüştü. 1.314 TL’den kapanış yapan altının gram fiyatı ise ons altındaki geri çekilmeye rağmen haftanın ilk gününde yükselişe geçti. Gram altın fiyatı şu sıralar 1.321 TL seviyelerinde hareket ediyor. Çeyrek altın fiyatı 2.304 TL, Cumhururiyet altını 9.394 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.326 TL’den değerleniyor. Tüm bu gelişmelerle son aylarda Kapalıçarşı ve ekran fiyatları arasında 200 TL’te kadar çıkan makas farkı ise bugün itibarıyla tamamen kapanmış durumda.

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DÜNYA ALTIN KONSEYİ’NDEN ALTIN YORUMU

Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan bir ankete göre, merkez bankaları geçen yıl yaptıkları rekor alımların ardından daha fazla altın almayı planlıyor. Ekonomistler merkez bankası alımlarının altın fiyatı için artış anlamına gelmediğini ancak fiyatlardaki herhangi bir düşüşü önlemeye yardımcı olacağını söylüyor.

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İKİ BANKADAN ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ

Credit Suisse stratejistleri, altın fiyatlarının 1.938 doların altına gerilemesiyle 1.893 dolar seviyesinin görülebileceğini dile getiriyor. UBS ise, “Güçlü merkez bankası talebi var. Bu bağlamda ABD Doları’nın yeniden zayıflaması ve ABD’de resesyon risklerinin artması söz konusu. Bu durumlar Altın fiyatları için yükseliş anlamına geliyor. Bu nedenle bu yıl içinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağız. Ayrıca Haziran 2024’e kadar 2.250 dolara ulaşacağına inanmaya devam ediyoruz” diyerek altın tahminini açıkladı.

ALTIN

DOLAR


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