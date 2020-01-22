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Kapalıçarşı'da altın

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 18:02 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 296,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.975,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 296,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA AlışSatış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.)296,20296,40 296,50296,80 Cumhuriyet Ata Lira1.952,001.973,00 1.954,00 1.975,0022 Ayar Bilezik(Gr.)270,00274,00 270,40274,40 Lira (Tam) Ziynet1.908,001.928,001.909,001.929,00Yarım Ziynet954,00964,00 955,00965,00 Çeyrek Ziynet477,00482,00 477,00482,00

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Kapalıçarşı'da altın,

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