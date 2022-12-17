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‘Kapanmalar başlayabilir’ demişlerdi: EPDK’dan akaryakıt piyasası için yeni karar… 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak

17.12.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt piyasasında kâr marjlarının düşüklüğünden yakınan sektör temsilcileri yıl başına kadar birçok bayinin kapanma riski ile karşı karşıya olduğunu dile getirmişti. Hem EPGİS hem de PUİS’ten art arda yapılan bu açıklamanın ardından EPGİS petrol piyasası için yeni kararını Resmi Gazete’den duyurdu. Bayilik lisans alma bedeli 20.360 TL olarak belirlendi.

‘Kapanmalar başlayabilir’ demişlerdi: EPDK’dan akaryakıt piyasası için yeni karar… 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, şarj ağı işletmeci lisansı, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) piyasalarında yeni yılda uygulanacak ön lisans ve lisans alma bedellerini belirledi. Konuya ilişkin EPDK Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Buna göre petrol piyasasında yeni yılda uygulanacak lisans alma bedellerinde ikrahiye teslimi lisansı alma bedeli 116 bin 750 lira olacak. İşletme lisansı alma bedeli petrokimyada 116 bin 750 lira iken, biyodizelde 39 bin 800 lira, işletme atık lisansında 305 bin 930 lira olacak. Madeni yağ lisansı lisans alma bedeli ise 387 bin 750 lira olarak belirlendi.

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LPG piyasasında, LPG dağıtıcı lisansı lisans alma bedeli 1 milyon 156 bin 230 lira olarak tespit edildi. Lisans suret çıkarma bedeli ise 7 bin 920 lira olacak. LPG otogaz bayilik lisansı lisans alma bedeli 20 bin 360 lira olarak belirlendi.
Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.

“YILBAŞINDA BAYİ KAPANMALARI BAŞLAR”

Geçtiğimiz ay akaryakıt piyasasına ilişkin çok kritik açıklamalarda bulunan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt bayilerinin zor durumda olduğunu ve düzenleme beklediklerini söylemişti. Yıl sonunda birçok bayinin kapanacağını ve iflas edeceğini dile getiren yetkili isim, bayilerin gelirlerinin giderlerini karşılamadığını vurgulayarak "maktu ödeme değil, satıştan pay" istediklerini belirtti.

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ÖTV VE KDV’NİN BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİ

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Başkanı İmran Okumuş, şu anda akaryakıt bayilerinin giderlerinin gelirleri karşılamadığını söyledi ve piyasadaki durumu şöyle yorumladı:

“Enerji maliyetleri, genel giderler ve özellikle yıl sonunda asgari ücrette olacak artış bayileri zorlayacaktır. Zaten şu anda gelirler giderleri karşılamıyor. Şu anda en azından bizim üyelerde bayi kapanması yok ama çözüm bulunmazsa yılbaşında bayi kapanmaları başlar. ÖTV ve KDV’nin birleştirilmesi ve bir kısmının bayiye verilerek tüketiciye yansımayacak bir çözüm önerdik. Temel olarak maktu olan gelirlerin de oransal olmasını önerdik. Görüşmelerimiz de devam ediyor. Sıcak baktıklarını belirttiler. Yılbaşından önce düzenleme çıkar diye bekliyoruz.”


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Petrol Akaryakıt

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