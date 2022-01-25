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Kapasite kullanım oranı ocakta geriledi

25.01.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesine geriledi.

Kapasite kullanım oranı ocakta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.736 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya kıyasla 1,1 puan azalışla yüzde 77,6'ya indi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,4 puan düşüşle yüzde 78 düzeyinde gerçekleşti.

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