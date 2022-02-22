Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 76,6 seviyesine geriledi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Şubat ayında bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 77,2 seviyesinde gerçekleşti.

KAPASİTE KULLANIM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1718 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

