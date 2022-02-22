FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 76,6 seviyesine geriledi

Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 76,6 seviyesine geriledi

22.02.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesine geriledi.

Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 76,6 seviyesine geriledi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Şubat ayında bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 77,2 seviyesinde gerçekleşti.

KAPASİTE KULLANIM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1718 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya ve Ukrayna krizi fiyatları fırlattıRusya ve Ukrayna krizi fiyatları fırlattı
Resmi Gazete’de yayımlandı: Artık tüm binalarda zorunlu oluyor! 1 Ocak’tan itibaren…Resmi Gazete’de yayımlandı: Artık tüm binalarda zorunlu oluyor! 1 Ocak’tan itibaren…
EYT'de son dakika gelişmesi! Bu kez tarih verildi…EYT'de son dakika gelişmesi! Bu kez tarih verildi…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

KDV indiriminde dikkat çeken detay

KDV indiriminde dikkat çeken detay

Araç alacak herkesi ilgilendiriyor! Taşıt kredilerinde limitler değişti, 400 bin lira ve altındaki kredilerde...

Araç alacak herkesi ilgilendiriyor! Taşıt kredilerinde limitler değişti, 400 bin lira ve altındaki kredilerde...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Telefon konuşmasını herkes duydu! "Hayatımı mahvettin"

Telefon konuşmasını herkes duydu! "Hayatımı mahvettin"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

İşinden istifa etti! Seksi pozlarını satarak servet kazanıyor

İşinden istifa etti! Seksi pozlarını satarak servet kazanıyor

Yardım için ineklerini satıyorlar! Öyle bir şey yaşadı ki...

Yardım için ineklerini satıyorlar! Öyle bir şey yaşadı ki...

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.