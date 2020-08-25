Kapasite kullanım oranında artış sürüyor

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ağustos'ta bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1761 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 2,3 puan artarak yüzde 73,0 seviyesinde gerçekleşti.

