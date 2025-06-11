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Kapı 3 bin TL'den açılıyor, 4 bin TL'ye kadar çıkıyor! Daha düşük fiyat hayal oldu 'Birbirlerini de uyarıyorlar'

Özellikle çalışan vatandaşlar arasında ev temizliği için gündelikçilerle çalışma konusu bir dönem oldukça yaygındı. Fakat son dönemde fiyatlarla ciddi bir artış meydana geldi. Günlük temizlik için kapının 3 bin TL'den açıldığı belirtilirken böyle olunca gündelikçi yerine evini kendi temizlemeye başlayanların sayısında da artış olduğu aktarıldı. İşte gündelikçi fiyatlarında son durum...

Kapı 3 bin TL'den açılıyor, 4 bin TL'ye kadar çıkıyor! Daha düşük fiyat hayal oldu 'Birbirlerini de uyarıyorlar'
Hande Dağ

Gündelikçiler, özellikle çalışan kişiler için ev temizliği konusunda önemli bir yardımcı konumunda. Fakat ücretlerinde yaklaşık yüzde 90 oranında zam geldiği belirtiliyor. Özellikle 2500 TL'ye artık gündelikçi bulunamaz hale geldiği aktarılıyor.

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2500 TL'YE YAPTIRMAK HAYAL OLDU

TGRT Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş "3 - 3.5 arası istiyorlar" ifadelerini kullandı. 2500 TL'ye temizlik yaptırmanın artık hayal olduğu belirtilirken gündelikçi bulamayanların da temizliğini kendi yapmaya başladığı aktarıldı.

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KAPI 3 BİN TL'DEN AÇILIYOR

Temizlik hizmetlerine yüzde 90'a yakın zam gelirken temizlik için kapının 3 bin TL'den açıldığı kaydedildi. Haberde görüşülen bir gündelikçi "3 bin TL'den aşağı gelemem. Evin eşyasına göre de fiyat değişiyor" ifadelerini kullandı.

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"4 BİN TL'YE KADAR BİLE ÇIKAR"

Mikrofon uzatılan gündelikçi Mualla Saka da "3500 - 4000 TL'ye kadar bile çıkar. Çünkü işin ağırlığına göre değişir. Uzak bir noktaya çağrıldığında yol paramı da verecek o zaman" şeklinde konuştu.

Eskiden kendisi de evlere temizliğe giden, ancak rahatsızlanınca bırakan Habibe Akçam ise şu an kendi evine fiyat nedeniyle temizlik için birini alamadığını aktardı. Akçam "Almam gerekirken alamıyorum" dedi.

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Geçen yıl gündelik temizlik fiyatları 2 bin TL olurken bu yılın başında ortalama 2500 TL'ye yardımcı bulunamaz hale geldiği, ücretin 3 bin TL'ye çıktığı aktarıldı.

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş da "Kız kardeşim çağırdı, koltuk silme ek bir ücret, buzdolabı çekmek ek bir ücret, camın dışı yokmuş, banyo yok, halı yok, koltuk yok, yani günlük temizliğe çok tabii ki" dedi.

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"PAHALI AMA İŞİ AĞIR"

Gündelikçi Saka ise "Halı silmek, koltuk silmek, duvar silmek, özellikle evin duvarlarını yılda bir sildirirler kadınlar, onlar ekstraya girer. Hem duvar silme, hem halı silme, hem koltuk silme koyarsa o adam 4 bin TL'yi alır. 4 oda bir salon evde yine 3 bin TL olur, halı, koltuk olmaz 4 artı 1'de, ne yaparsın süpürürsün, silersin, camlarını silersin, banyolarını silersin temizlersin ama duvarlara girmezsin. Ben bu işi en az 20 yıldır yaptım, pahalı ama dediğim gibi yani ona göre de işi ağır" şeklinde konuştu.

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"BİRBİRLERİNİ UYARIYORLAR"

Diğer yandan gündeliğe gidenler arasında da bir piyasa olduğu kaydedildi. Saka "Birbirlerini uyarıyorlar tabii ki. Ben şu kadara gidiyorum sen de o kadara git falan. O 3 bin TL ise o da 3 bin TL istiyor" dedi.

Bazı güvenilir sitelerde de temizlik için fiyatların biraz daha düşük olduğu, onda da oda sayısına göre temizlik için belirlenen fiyatın değiştiği belirtildi. Ancak fiyatlar cep yakınca evini kendi temizleyenlerin sayısının da arttığı aktarıldı.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş da "Emekleri için bir şey demiyorum, gerçekten kolay bir şey değil, sabahtan akşama kadar. Bizim verebileceğimiz bir ücret mi, değil" ifadelerini kullandı.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Gündelikçi temizlik fiyat ücret
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