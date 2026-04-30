Petrol fiyatları uçuyor: 4 yılın zirvesi, eşik aşıldı

Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler, küresel petrol piyasasında sert yükselişe yol açtı. Brent petrol varil başına 120 dolar seviyesini geçip Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Hande Dağ
Orta Doğu'da yaşanan gerilimli süreçten petrol fiyatları etkilenmeye devam ediyor. Artan jeopolitik risklerle beraber petrol yükselişe geçti.

ABD'nin İran'a karşı askeri seçenekleri değerlendirdiğine dair haberler, arz dengesini daha da baskıladı. Brent petrol fiyatı yüzde 4,5 artışla 124,7 seviyesine çıktı. Yaşanan bu gelişmeyle petrol fiyatları 15 Haziran 2022'den beri en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Söz konusu gelişmelerin merkezinde ise Hürmüz Boğazı var. İran tarafından boğazdaki sevkiyatın büyük ölçüde durdurulması ve ABD tarafından İran limanlarına uygulanan blokaj, piyasada arz şokuna neden oldu. CNBC-e'de yer alan habere göre analistler, mevcut durumun "son yılların en büyük enerji kesintisi" olabileceğine dikkat çekti.

"GERİLİMİ DAHA DA TIRMANACAK" FİYATLAMASI

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik olası hava saldırılarını içeren planlar hakkında brifing almasının beklendiği aktarılırken söz konusu hamlenin amacının, İran'ı tekrar nükleer müzakere masasına çekmek olarak değerlendirildiği belirtildi. Fakat piyasanın, söz konusu ihtimali gerilimin daha da tırmanacağı şeklinde fiyatladığı aktarıldı.

ING analistlerinin piyasaya dair "Petrol piyasası aşırı iyimserlikten, Körfez’deki gerçek arz kesintisi gerçeğine geçti" değerlendirmesi yaptığı kaydedildi. IG analisti Tony Sycamore'un da kısa vadede çözüm ihtimalinin zayıf olduğunu belirttiği ve "İran krizinde yakın vadede çözüm ya da Hürmüz’ün yeniden açılması pek olası görünmüyor" şeklinde konuştuğu belirtildi.

