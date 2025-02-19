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KAR GELDİ! İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Uçuşlar iptal edildi! Avcılar, Başakşehir, Bahçeşehir, Arnavutköy kar altında "TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

19.02.2025 11:14
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Haftalardır yapılan uyarılar, okulların tatil olması konusundaki mesajlar... Ve İstanbul'a kar geldi! Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde Arnavutköy, Başakşehir, Bahçeşehir, Beylikdüzü, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Alibeyköy gibi yerleşim yerlerinde her yer beyaza büründü. Evden çalışma çağrıları peş peşe gelirken anne ve babalar 'İstanbul'da okullar tatil olacak mı?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte İstanbul'un karla mücadelesinde son durum...

KAR GELDİ! İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Uçuşlar iptal edildi! Avcılar, Başakşehir, Bahçeşehir, Arnavutköy kar altında "TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Sosyal medyada bugünün en çok paylaşılan gönderileri kar fotoğrafları! İstanbul'da Bahçeşehir'de Başakşehir'de Beylikdüzü'nde Avcılar'da Arnavutköy'de kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkiliyor. İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de de kar aralıklarla etkisini gösteriyor.

İSTANBUL VALİSİ UYARMIŞTI: TRAFİĞE ÇIKMAYIN!

İstanbul Valisi Davut Gül, dün yaptığı açıklamada trafik konusunda vatandaşları uyararak kış lastiğine dikkat çekmişti. Acil işi olmayanların trafiğe çıkmaması gerektiğini belirten İstanbul Valisi Davut Gül'ün bugün de okullarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

İMAMOĞLU: ARAÇLAR TRAFİĞE ÇIKMAMALI, RİSK ALINMAMALI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yüksek tonajlı araçların trafiğe çıkmamasının elzem olduğunu risk alınmaması gerektiğini belirtirken uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi gerektiğini aktardı.

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İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Okullarla ilgili olarak tüm gözler Vali Gül'de! İstanbul'da şehrin genelinde olmasa bile ilçe ilçe bir tatil haberi bugün gelebilir. 20-21 Şubat yani Perşembe ve Cuma günleri birçok iş yeri evden çalışma modeline geçiş yaptı. Yarın ve Cuma günü İstanbul'da okullar tatil olabilir.

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BİRÇOK UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ!

Türk Hava Yolları ve Pegasus'a ait uçak seferlerinin birçoğu da iptal edildi. Olumsuz hava koşulları hava trafiğini de vurdu. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakların büyük bölümü iptal edildi. Resmi duyuruları havayollarının internet sitelerinden takip edebilirsiniz.

Yoğun kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor!

Kar beklenen şehirlerin tam listesi! Okullar tatil edilsin uyarıları peş peşe geliyor Kar beklenen şehirlerin tam listesi! Okullar tatil edilsin uyarıları peş peşe geliyor
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