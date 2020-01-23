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Kara elmas, "Nicaea-İznik" markasıyla çok yakında raflarda olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 09:23 | Son Güncelleme

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, “Nicaea-İznik markası ile İznik’e mahsus zeytinlerin çok kısa sürede raflarda yerini alacağını belirterek, "Soğuk hava deposu ile ilgili çok önemli bir firma ile anlaşmak üzereyiz.

Kara elmas, "Nicaea-İznik" markasıyla çok yakında raflarda olacak

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, “Nicaea-İznik markası ile İznik’e mahsus zeytinlerin çok kısa sürede raflarda yerini alacağını belirterek, "Soğuk hava deposu ile ilgili çok önemli bir firma ile anlaşmak üzereyiz. Burada üretilip yurt dışına ihracat yapılacak. İznik ZEYKOP soğuk hava depomuz bir marka olacak ve 150 kişiye istihdam sağlanacak” dedi.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, İznik Zeytin Kooperatifi Başkanı Ali Bulut ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede ve yönetimini ziyaret etti. İade-i ziyarette bulunduklarını ifade eden Hidamet Asa, kuruma zarar vermeden, mühsahsili de mağdur etmeden bu zor yılın üstesinden geldiklerini belirterek, ürün alım kampanyası hakkında İTSO üyelerine bilgiler verdi. Asa, “2019 yılında 39 bin 500 ton ürün satışı ve 600 milyon TL ciroya ulaştık. Marmarabirlik’in 2020 hedefi, yüzde % 14’lük artışla 45 bin ton ürün satışı ve 700 milyon TL ciro. Bugünü değil yarını düşünüyoruz. 2023 yılında 1 milyar ciro hedefine emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.
İTSO Başkanı Dede, İzniklilerin Başkan Hidamet Asa’ya sahip çıkmaları gerektiğini belirterek, Marmarabirlik’in önümüzdeki yıllarda hedefini yükselterek ürün alımının 70-80 bin ton seviyesine çıkarılması gerektiğini ifade etti. Asa ise, "2023 hedeflerimizden biri de yılda 50-55 bin ton ürün satmak. Fire eklendiğinde bunun da en az 70 bin ton ürün satışı anlamına gelecek" diye konuştu.
Ton başına bedel alarak kota satılması sebebi ile birileri kazanç sağlarken bazı ortakların da mağdur olduğunu üzülerek gördüklerini belirten Asa, bu mağduriyetlerin önüne geçmek için “ortaklık güncellemesi” yapacaklarını söyledi. Asa, "Bundan 20 yıl önce 30 yol önce ortak olan bir üreticinin şu an bir dikili ağacı olmadığı halde geçmişteki hakları sebebi ile teslimat hakkı yüksek olabiliyor. Bu kişilerin ton başına kota sattıklarını duymaktayız. Yapılacak olan ortaklık güncellemesiyle ortaklarımızdan üzerine kayıtlı gerçek sahibi oldukları tapuları ibraz etmeleri istenecek. Böylece önümüzde sezon gerçek anlamda rekolte beyannamesi verileceğini umuyorum. Aslında bu kampanya döneminde kooperatife ortak olanlar değil, ortak olmayanların daha çok ürün teslim etmek istemesinden kaynaklı sıkıntı yaşadık, bu güncelleme ile bu sıkıntılarında önüne geçeceğiz” dedi.
Nicaea

Kara elmas,

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