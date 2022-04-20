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Kara para teftişi için Ziraat Bankası'ndan açıklama

20.04.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu (BaFin) tarafından, Alman Kara Para Aklama ile Mücadele Kanunu'na riayet edilmesinin sağlanması için Ziraat Bankası International AG'ye temsilci atanmasıyla ilgili, Ziraat Bankası’ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada gerçekleştirilen rutin bağımsız denetimler sonucunda Alman Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası kapsamında herhangi bir yaptırım ya da cezaya maruz kalınmadığı ifade edildi.

Kara para teftişi için Ziraat Bankası'ndan açıklama

Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu (BaFin), kara parayla mücadeleyi amaçlayan Alman kanununun ihlal edilmemesi için Ziraat Bankası'nın yurt dışı iştiraki Ziraat Bank International AG'ye bir temsilci atamıştı. Bu gelişmenin üzerine Ziraat Bankası, Almanya’daki iştiraki Ziraat Bank International AG’de daha önceki denetimlerde karşılaşılan eksikliklerin düzeltilmesi konusunda Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) ile bir mutabakat yapıldığını ve sürecin gözlemlenmesi için bağımsız bir denetim firmasının görevlendirildiğini açıkladı.

Ziraat Bankası’ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, Ziraat Bank International AG’de, BaFin tarafından 2021 yılında, 2018 yılında gerçekleştirilen denetim sonuçlarının gözden geçirilmesi maksadı ile yeni bir denetim gerçekleştirildiği belirtilerek, “Haziran ayında tamamlanan denetimde; sistem altyapısı ve bankacılık iş süreçlerine ilişkin birtakım eksikliklerin devam ettiği, yazılım programında da geliştirme ihtiyacı bulunduğu, tespit edildi” denildi.

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“BAĞIMSIZ BİR DENETİM FİRMASI GÖREVLENDİRİLDİ”

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Denetim neticesinde tespit edilen bulguların, öngörülen bulgu düzeltme takvimi içerisinde giderilmesi konusunda BaFin ile mutabık kalınmıştır. Kurum, denetimlerde tespit edilen bulguların mutabık kalınan takvim içerisinde giderilmesi sürecini gözlemek ve raporlamakla görevli olarak bağımsız bir denetim firmasını görevlendirmiştir.”

Bağımsız denetim firmasının, iştirak bankanın faaliyet ve karar alma süreçlerine müdahale görev ve yetkisi bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, iştirak bankanın faaliyetlerine ilişkin tüm kararlarını, Alman Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm düzenlemelere uygun bir şekilde, kendi bünyesinde ve tam bağımsız şekilde aldığı vurgulandı.

Açıklamada, “Denetim bulgularının giderilmesi süreci de üzerinde mutabık kalınan takvime uygun şekilde yürütülmektedir” denildi.

YAPTIRIM YA DA CEZA YOK

Banka ayrıca Ziraat Bank International AG, gerçekleştirilen rutin bağımsız denetimler sonucunda Alman Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası kapsamında herhangi bir yaptırım ya da cezaya da maruz kalmadığının da altını çizdi.

2020 BİLANÇOSU 1,65 MİLYAR EURO

Reuters’ta dün yer alan haberde, BaFin’in, Ziraat Bankası’nın Almanya biriminin kara para aklamaya karşı yasalara uyması da dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için temsilci atadığı belirtilmişti.

Almanya'da 2001 yılından beri faaliyet gösteren Ziraat Bankası International AG'nin Berlin, Duisburg, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih'te de şubeleri var.

Ziraat Bankası International AG, 2019 yılında 18,8 milyon euro, 2020'de 14,3 milyon euro kâr açıkladı. Bankanın 2020 sonundaki toplam bilançosuysa 1,65 milyar euroydu.


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