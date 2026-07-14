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Okullardan farkı kalmadı: Kreş fiyatları 1 milyon TL'ye dayandı

Özel okul fiyatlarının yüksekliği sık sık gündem olurken bu kez kreşlerde cep yakan fiyatlar ortaya çıktı. Bazı kreşlerde ücretlerin 1 milyon TL'ye dayandığı öğrenildi.

Okullardan farkı kalmadı: Kreş fiyatları 1 milyon TL'ye dayandı
Hande Dağ

Özel okulların devletin belirlediği zam tavanını aşmak için başvurduğu çeşitli yöntemler zaman zaman gündem oluyordu. Son dönemde fiyatlar oldukça yüksek seyrederken okul öncesi kreşlerin de artık okullardan farkının kalmadığı, İstanbul'da kreş fiyatlarının 1 milyon TL'ye dayandığı öğrenildi. Çalışan anne babalardan aylık en az 30 - 40 bin TL ücret talep edildiği kaydedildi. İşte detaylar...

Okullardan farkı kalmadı: Kreş fiyatları 1 milyon TL ye dayandı 1

ATV Haber'de yer alan habere göre; oyun oynayacak, resmi yapacak ve belki biraz da yabancı dil öğrenecek bir çocuk için kreş fiyatları 1 milyon TL civarında seyrediyor.

Okullardan farkı kalmadı: Kreş fiyatları 1 milyon TL ye dayandı 2

"KREŞ ÜCRETLERİNDE GENİŞ BİR YELPAZE GÖRÜYORUZ"

Eğitim-İş Sendikası Fatih İlçe Temsilcisi ve Okul Öncesi Öğretmeni Tarık Dağlı "İstanbul piyasasında 2026 yılı itibarıyla kreş ücretlerinde geniş bir yelpaze görüyoruz" dedi.

Okullardan farkı kalmadı: Kreş fiyatları 1 milyon TL ye dayandı 3

Kreş eğitiminin motor kas gelişimi, oryantasyon ve yabancı dil için oldukça önemli olduğu vurgulanırken özellikle çalışan anne babalar çocukları için çoğu zaman kreşlere başvurabiliyor. Ancak söz konusu İstanbul olduğunda fiyatların 400 bin TL'den başlıyor ve yıllık 900 bin TL'ye kadar uzandığı aktarıldı.

Okullardan farkı kalmadı: Kreş fiyatları 1 milyon TL ye dayandı 4

Kreş fiyatlarının bugünkü haliyle ailelerin kesesini bir hayli zorladığı, tepkinin de büyük olduğu kaydedildi.

"PEK ÇOK VELİMİZİ CİDDİ BİR ÇIKMAZA SOKUYOR"

Dağlı "Fiyatların hane geliri üzerindeki baskısı pek çok velimizi ciddi bir çıkmaza sokuyor. Birçoğu çocuğunu kreşe göndermek ile temel aile giderlerini karşılamak arasında zor bir tercihe maruz kalıyor" ifadelerini kullandı.

Kreşlerdeki fiyatların verilen eğitime göre değişiklik gösterdiği belirtilirken örneğin içerisinde yabancı dil eğitimi olan okullarda fiyatın 700 bin TL bandının üzerine çıktığı aktarıldı. Yine yaratıcı drama gibi etkinliklerin de fiyatı oldukça arttıran eğitimler olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
özel okul kreş fiyat
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