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Kara sınır kapılarından geçen yıl 27,6 milyon yolcu, 7,6 milyon araç geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye'nin kara hudut kapılarını kullanan yolcu ve araç sayısı her geçen yıl artarken, gümrüklerdeki dijitalleşme ve modernizasyon çalışmaları da hızla sürdürülüyor - Sınır kapılarından 2019'da 27 milyon 565 bin 359 yolcu, 7 milyon 638 bin 969 araç geçişi olurken, Kapıköy, Sarp ve Çobanbey gümrük kapıları yenilendi, Hamzabeyli, İpsala ve Kapıkule'de de çalışmalar başlatıldı - En fazla yolcu geçişi 6,9 milyon ile Sarp Sınır Kapısı'ndan, en çok araç geçişi 2,3 milyon ile Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yapıldı

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türkiye'nin kara hudut kapılarından geçen yıl 27 milyon 565 bin 359 yolcu, 7 milyon 638 bin 969 araç geçişi oldu. Bazı gümrük kapıları yenilenirken, Hamzabeyli, İpsala ve Kapıkule'de modernizasyon çalışmaları başlatıldı.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de 30 kara, 8 demir yolu, 83 deniz ve 62 hava olmak üzere toplam 183 hudut kapısı bulunuyor.

Kara hudut kapılarında 29, demir yolu hudut kapılarında 5, deniz hudut kapılarında 43, hava hudut kapılarında 13 gümrük müdürlüğü hizmet verirken, bunlara ek 9 serbest bölge gümrük müdürlüğü, 63 iç gümrük müdürlüğü olmak üzere toplam 162 gümrük müdürlüğünün 15'i fiilen kapalı durumda bulunuyor, 147 faal gümrük müdürlüğü ile hizmetler yürütülüyor.

Geçen yıl itibarıyla kara hudut kapılarından 13 milyon 813 bin 359'u giriş ve 13 milyon 752 bini çıkış olmak üzere 27 milyon 565 bin 359 yolcu geçişi oldu.

Kapılardan geçen araç sayısı da 3 milyon 816 bin 797'si giriş ve 3 milyon 822 bin 172'si çıkış olmak üzere 7 milyon 638 bin 969'u buldu.

En fazla yolcu geçişi 6 milyon 933 bin 797 yolcuyla Sarp Sınır Kapısı'ndan gerçekleşti. Burayı 5 milyon 731 bin 717 kişiyle Kapıkule Sınır Kapısı takip etti.

En çok araçla geçiş ise 2 milyon 260 bin 447 ile Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yapıldı. Kapıkule'yi 1 milyon 512 bin 172 araç geçişiyle Habur Sınır Kapısı izledi.

- Suriye sınırında çıkışlar dikkati çekti

Geçen yıl askeri ve sivil hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı Suriye sınırındaki kara hudut kapılarında da çıkışlar rakamlara yansıdı.

Türkiye-Suriye hattındaki kara sınır kapılarından geçen yıl 298 bin 291 araç girişine karşılık 300 bin 691 araç çıkışı, 394 bin 112 yolcu girişine karşılık 474 bin 452 yolcu çıkışı gerçekleşti.

Geçen yıl hizmet vermeye başlayan Zeytindalı Hudut Kapısı'ndan 19 bin 940 araç girişi, 20 bin 91 araç çıkışı oldu. 871 yolcu girişi ile 891 yolcu çıkışı da kayıtlara geçti.

- Gümrük kapılarına "tek durak" modernizasyonu

Ticaret Bakanlığının kara hudut kapılarının modernizasyonuna yönelik çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatlarıyla sürdürülen dijitalleşme çalışmaları kapsamında sınır kapılarının değişen ticaret şartları da göz önüne alınarak idari ve fiziki yapıları yenileniyor.

Gümrük kapıları tek durak sistemine uyumlu hale getirilerek, gümrük işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması ve kaçakçılıkla daha etkin mücadele edilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede Kapıköy, Sarp ve Çobanbey gümrük kapılarında yenileme çalışmaları tamamlanarak 2019 yılının ilk çeyreğinde yeni tesisler hizmete alındı.

- Hamzabeyli, İpsala ve Kapıkule'de çalışmalar bu yıl tamamlanacak

Aynı amaçlarla İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarının yeniden inşa, Kapıkule ve Habur gümrük kapılarında ise ilave yatırım çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda inşaat çalışmaları, Hamzabeyli, İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında 2020 yılında tamamlanacak. Habur Gümrük Kapısı'nda yapılacak düzenlemeler ise 2021 yılı içinde bitirilecek.

Ayrıca, Gürbulak, Türkgözü ve Pazarkule gümrük kapılarının yeniden inşa çalışmaları kapsamında da projeler tamamlandı. Bu kapılarda da yakın zamanda inşaat çalışmalarına başlanacak.

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