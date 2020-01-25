Kara sınır kapılarından geçen yıl 27,6 milyon yolcu, 7,6 milyon araç geçti

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türkiye'nin kara hudut kapılarından geçen yıl 27 milyon 565 bin 359 yolcu, 7 milyon 638 bin 969 araç geçişi oldu. Bazı gümrük kapıları yenilenirken, Hamzabeyli, İpsala ve Kapıkule'de modernizasyon çalışmaları başlatıldı.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de 30 kara, 8 demir yolu, 83 deniz ve 62 hava olmak üzere toplam 183 hudut kapısı bulunuyor.

Kara hudut kapılarında 29, demir yolu hudut kapılarında 5, deniz hudut kapılarında 43, hava hudut kapılarında 13 gümrük müdürlüğü hizmet verirken, bunlara ek 9 serbest bölge gümrük müdürlüğü, 63 iç gümrük müdürlüğü olmak üzere toplam 162 gümrük müdürlüğünün 15'i fiilen kapalı durumda bulunuyor, 147 faal gümrük müdürlüğü ile hizmetler yürütülüyor.

Geçen yıl itibarıyla kara hudut kapılarından 13 milyon 813 bin 359'u giriş ve 13 milyon 752 bini çıkış olmak üzere 27 milyon 565 bin 359 yolcu geçişi oldu.

Kapılardan geçen araç sayısı da 3 milyon 816 bin 797'si giriş ve 3 milyon 822 bin 172'si çıkış olmak üzere 7 milyon 638 bin 969'u buldu.