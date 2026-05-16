Çalışanları ilgilendiren düzenleme: Yeni dönem başladı!

Yemek bedeli istisnasında 17 Nisan 2026 tarihinde yen bir düzenleme yapıldı. Buna göre, Prime Esas Kazanç (PEK) istisnasında 300 TL dönemi başladı. Muhasebe ve insan kaynakları departmanı çalışanları için büyük bir kolaylık sağlanmış oldu.

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ne konu ile ilgili detayları paylaştı. Karakaş, şu sözleri sarf etti:

“Mutfak İşyerindeyse Sınır Yok: Yemek iş yerinde pişiyorsa, maliyet ne olursa olsun SGK priminden muaftır.

Kart, Kupon veya Nakit: İşçi yemeğini dışarıda yiyorsa günlük 300 TL’ye kadar olan kısmından SGK prim kesmeyecek.

Fiilen Çalışma Şartı: İstisna sadece çalışılan günler için geçerlidir; gelmediğin günün aşı olmaz. Yemek bedeli uygulamasında bayramda- seyranda tatilde, istirahatte istisna yok.

Asgari Ücretten Düşülemez: "Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur" derler ama işveren bu bedeli asgari ücretten kesemez. Yemek bedeli verecek olan patron asgari ücrete ilave olarak ödemeli. “Asgari ücrete yemek parası dâhildir” diyemez. Bu yöndeki sözleşmeler geçerli kabul edilmeyecek”

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

SGK PRİM KESER

İşveren yemeği iş yerinde karşılıyorsa yemek bedelinin tamamı, hiçbir tutar sınırlaması olmaksızın sigorta primine esas kazançtan istisna tutulur. İşyerinde yemek ihtiyacı karşılanmasına rağmen harici olarak yemek ücreti ödenmesi halinde bu bedelin tamamından SGK prim keser.