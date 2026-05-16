FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Çalışanları ilgilendiren düzenleme: Yeni dönem başladı!

17 Nisan 2026 tarihli yeni düzenleme ile yemek bedeli istisnasında değişiklik yapıldı. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, düzenlemenin detaylarını açıkladı.

Çalışanları ilgilendiren düzenleme: Yeni dönem başladı!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Yemek bedeli istisnasında 17 Nisan 2026 tarihinde yen bir düzenleme yapıldı. Buna göre, Prime Esas Kazanç (PEK) istisnasında 300 TL dönemi başladı. Muhasebe ve insan kaynakları departmanı çalışanları için büyük bir kolaylık sağlanmış oldu.

Çalışanları ilgilendiren düzenleme: Yeni dönem başladı! 1

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ne konu ile ilgili detayları paylaştı. Karakaş, şu sözleri sarf etti:

Mutfak İşyerindeyse Sınır Yok: Yemek iş yerinde pişiyorsa, maliyet ne olursa olsun SGK priminden muaftır.

Kart, Kupon veya Nakit: İşçi yemeğini dışarıda yiyorsa günlük 300 TL’ye kadar olan kısmından SGK prim kesmeyecek.

Fiilen Çalışma Şartı: İstisna sadece çalışılan günler için geçerlidir; gelmediğin günün aşı olmaz. Yemek bedeli uygulamasında bayramda- seyranda tatilde, istirahatte istisna yok.

Asgari Ücretten Düşülemez: "Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur" derler ama işveren bu bedeli asgari ücretten kesemez. Yemek bedeli verecek olan patron asgari ücrete ilave olarak ödemeli. “Asgari ücrete yemek parası dâhildir” diyemez. Bu yöndeki sözleşmeler geçerli kabul edilmeyecek”

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Çalışanları ilgilendiren düzenleme: Yeni dönem başladı! 2

SGK PRİM KESER

İşveren yemeği iş yerinde karşılıyorsa yemek bedelinin tamamı, hiçbir tutar sınırlaması olmaksızın sigorta primine esas kazançtan istisna tutulur. İşyerinde yemek ihtiyacı karşılanmasına rağmen harici olarak yemek ücreti ödenmesi halinde bu bedelin tamamından SGK prim keser.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kara yollarında durum (16 Mayıs 2026)Kara yollarında durum (16 Mayıs 2026)
Çin, 2026'nın ilk çeyreğinde 184,1 milyar dolar cari fazla verdiÇin, 2026'nın ilk çeyreğinde 184,1 milyar dolar cari fazla verdi

Anahtar Kelimeler:
Yemek kartı yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddialarına açıklama!

"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddialarına açıklama!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Eşref Rüya ekranlara veda mı etti? Yapım şirketi duyurdu

Eşref Rüya ekranlara veda mı etti? Yapım şirketi duyurdu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

BİM'e para sayma makinesi geliyor! 23 Mayıs 2026 BİM kataloğu

BİM'e para sayma makinesi geliyor! 23 Mayıs 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.