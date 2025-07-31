Kara yollarında durum (31 Temmuz 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Akyazı kavşakları 0-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Denizli istikameti havaalanı bağlantı kolundaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sürücüler Pınarbaşı Kavşağı'na yönlendiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ankara istikametindeki çalışmalar dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde Eminlik Kavşağı'nın Adana yönündeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım 2 ve 3 numaralı şeritlerden sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 54-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 9-11. kilometrelerinde (Yomra ilçe girişi mevkisi) kavşak düzenleme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Bursa-Ankara istikameti 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunun 2-3. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 0-46. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır