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Kara yollarında durum (31 Temmuz 2025)

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum (31 Temmuz 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Akyazı kavşakları 0-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Denizli istikameti havaalanı bağlantı kolundaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sürücüler Pınarbaşı Kavşağı'na yönlendiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ankara istikametindeki çalışmalar dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde Eminlik Kavşağı'nın Adana yönündeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım 2 ve 3 numaralı şeritlerden sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 54-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 9-11. kilometrelerinde (Yomra ilçe girişi mevkisi) kavşak düzenleme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Bursa-Ankara istikameti 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunun 2-3. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 0-46. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
otoyol karayolları
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