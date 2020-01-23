Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 16-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları olduğundan ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ayrıca, Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları, Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları ve Tosya-Osmancık yolunun 6-7. kilometrelerinde Devres Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle buralarda ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Giresun-Dereli yolunun 34. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Bunun yanında, Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları, Bursa-İnegöl yolunun 1. kilometresindeki Akiniş Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları ve Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları olduğundan ulaşım kontrollü sağlanıyor.

