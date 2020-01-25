Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-Kırklareli yolunun 10-24, Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 17. kilometresinde Küçükmelen köprülerinin genişletilmesi ve bağlantı kollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle alt geçit trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Isparta-Antalya yolunun 8-9. kilometrelerindeki Kazak-1 ile Kazak-2 tünellerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Karabük-Araç yolunun 9-11, Elmalı-Finike yolunun 21-25. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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