Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nda üstyapı onarım çalışmaları başladı. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 35-71. kilometreleri ile bağlantı yollarındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı orta ve sol şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Düzce il sınırı kesimi 6-9. kilometrelerinde Ekrem Özdemir Viyadüğü'ndeki derz değişim çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 11-15. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım, Ankara yönünde 1 numaralı şeritten, Adana istikametinde 1 ve 2 numaralı şeritlerden sürdürülüyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometrelerinde köprü derzleri yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple yolun Ordu istikameti 23.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak sürücüler, yan yola yönlendiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 44. kilometresinde Akyazı Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 37-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-14. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Erzincan-Erzurum yolunun 6-8. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum-Erzincan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
