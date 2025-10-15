Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı geçişi) kaplama çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 10.00-15.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Abant Kavşağı'ndan devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek.

Avrupa Otoyolu'nun Kumburgaz-Selimpaşa kavşaklarında köprü yapım çalışması sebebiyle trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde kavşak çalışmaları nedeniyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ile Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatıldı. Bu bölgede sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

Bergama-Soma yolunun 3-8. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım sol şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun Bursa-Ankara istikameti 23-28. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşıma Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle her iki istikamette ve Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 43-45. kilometreleri (Bafra Çetinkaya Köprüsü-Bafra Tozköy Kavşağı kesimi) Sinop istikametinde drenaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Sivas-Malatya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresindeki Çayeli Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım Rize-Çayeli yönündeki tüpte tek şeritten gerçekleştiriliyor. Çayeli-Rize yönündeki tüp ise ulaşıma kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

