FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Karabük'te safran soğanı toprakla buluştu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan safranın ekimi başladı.

Karabük'te safran soğanı toprakla buluştu

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen "Kontrollü Koşullarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiriciliği" projesi kapsamında Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran soğanı dikim etkinliği yapıldı.

Programda konuşan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdal Kaya, dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın, Safranbolu'da yüzyıllardır yetiştirilen ve dünya genelinde kalitesiyle bilinen baharat olduğunu söyledi.

Safranbolu safranının, Türk Patent Enstitüsünden coğrafi işaret alarak tescillendiğini aktaran Kaya, "Safranbolu safranı 2024'te Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alarak Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alan ilk Türk baharatı olmuştur." dedi.

Kaya, Safranbolu safranının AB'den tescil almasının, baharatın uluslararası alanda bilinir olmasını sağladığını ve küresel ölçekte prestij kazandırdığını ifade etti.

İlçede 110 dekar alanda 51 yetiştirici tarafından her yıl 55-60 kilogram safran üretimi yapıldığından bahseden Kaya, şöyle devam etti:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün destekleri ve öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda safran bitkisine ve soğanına zarar veren risk faktörlerini belirledik. Köstebek, kör fare, tarla faresi, Manas kurdu (mayıs böceği), yabancı ot, domuz gibi yabani hayvanlar, dolu, sel ve aşırı yağış gibi kötü hava koşulları... Safran yetiştiriciliğinde risk oluşturan 7 faktörün elimine edilmesi ve aynı zamanda safranın en güzel ve verimli yetişebileceği toprak yapısının belirlenmesi amacıyla projeyi yaptık."

Karabük te safran soğanı toprakla buluştu 1

Yaygınlaştırılması planlanan projeyi şimdilik 2 işletmede uygulayacaklarını dile getiren Kaya, ekim-kasım aylarında safran çiçeklerinin gelişimini ve safran verimini gözlemleyeceklerini söyledi.

Kaya, ikinci yıl sonunda safran soğanları söküldüğünde safran soğanlarının çoğalma sayısı, büyüklüğü ve sağlık durumlarını değerlendirip sonuç raporu çıkaracaklarını ve tüm yetiştiricilerle paylaşacaklarını belirtti.

Projede 4 çeşit toprak ve 7 çeşit metodun denemesini yaptıklarından bahseden Kaya, demonstrasyon (uygulamalı gösterim) çalışmasında kullanacakları bu topraklardan numuneler aldıklarını, laboratuvara gönderdiklerini ve sonuçlarını aldıklarını sözlerine ekledi.

Safran üretim çiftliğinin işletmecisi ve ziraat mühendisi Mine Yılmaz da safranı daha yüksek verimde ve daha yüksek kalitede hangi toprakta, hangi koşullarda yetiştiğini öğrenmeyi amaçladıklarını belirterek, bu doğrultuda yaptıkları uygulamalardan bahsetti.

Güzel sonuçlar almayı umut ettiklerini dile getiren Yılmaz, "2 yıllık bir proje, 2 yıl sonra sonuçları paylaşacağız. Hedefimiz safran çiçeğinin hem randımanını hem de sürdürülebilirliğini artırmak çünkü safran çok fazla emek ve işçilik isteyen bir bitki. Olabildiğince sürdürülebilirliğini artırarak hem ülke ekonomimize hem bölgemize katkı sağlamak için üreticilerimiz için yapılan proje." dedi.

Konuşmaların ardından safran soğanları toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ve ilgililer katıldı.

Daha sonra proje kapsamında Çavuş Mahallesi'nde Onur Şen'e ait safran bahçesinde safran soğanları ekildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evlilik kredisinde kapsam genişledi! Yaşa göre belirleniyorEvlilik kredisinde kapsam genişledi! Yaşa göre belirleniyor
Böylesi yıllardır görülmedi: Fışkırıyor 'Vatandaşın ucuz yemesi...'Böylesi yıllardır görülmedi: Fışkırıyor 'Vatandaşın ucuz yemesi...'

Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

4 milyar dolar servet bırakmıştı! Babasından kalan son miras da satışa çıkarıldı

4 milyar dolar servet bırakmıştı! Babasından kalan son miras da satışa çıkarıldı

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Fikri internette görüp başladığı işle 10 kat fazla getiri elde etti

Fikri internette görüp başladığı işle 10 kat fazla getiri elde etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.