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Karadağ'ın para birimi nedir? Karadağ'ın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.03.2025 15:59
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Karadağ, Avrupa kıtasının güneydoğusunda Balkanların Adriyatik kıyısında yer alan bir ülkedir. Kuzeyinde Bosna Hersek, doğusunda Kosova, güneydoğusunda Arnavutluk, kuzeydoğusunda Sırbistan, batısında ise Hırvatistan ile Adriyatik Denizi bulunmaktadır.

Karadağ'ın para birimi nedir? Karadağ'ın para biriminin kodu ve sembolü

Avrupa kıtası birçok ülkeye ev sahipliği yapan bir kıtadır. Karadağ da bu ülkelerden biridir. Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan ve Adriyatik deniz ile sınır komşuluğu bulunmaktadır. Ülkenin başkenti Podgoritsa kentidir.

Karadağ'ın para birimi nedir?

Daha öncesinde bugün Karadağ’ın olduğu bölgede Hint Avrupa dillerini konuşan İliryalılar yaşamıştır. Bu krallık Roma ile savaşlarında fethedilmiş ve bölge İlirya eyaletine dahil edilmiştir. Çeşitli dönemlerden geçen ülke 3 Haziran 2006 yılında bağımsızlığını ilan etmiş, 8 Haziran 2006 tarihinde ise resmen tanınmıştır.

1852 yılına dayanan tarihçesinde Karadağ Prensliği olarak kurulmuş olan ülkede yönetim şekli üniter parlamenter cumhuriyet olarak belirlenmiştir. 2023 sayımı ile açıklanan verilere göre 623.633 olan nüfusunda çeşitli etnik gruplar dahildir. Karadağ’da ağırlıklı olarak Karadağlılar, Sırplar, Boşnaklar, Arnavutlar, Ruslar ve diğer etnik kökenli kişiler yaşam sürmektedir. Ülkede geçerli olan para birimi Euro’dur.

Karadağ'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Karadağ’ın başkenti Podgorica’dır (Podgoritsa). Podgorica aynı zamanda Karadağ’ın en büyük şehri olarak da bilinmektedir. Türkçe karşılığı küçük tepe olan şehir Osmanlı zamanında Burgiriçe ve Böğürtlen gibi isimlerle de anılmıştır. Yugoslavya döneminde şehir Titograd adı ile bilinmektedir.

Podgorica’nın nüfusu özellikkle son birkaç yıldır daha da hızla artmaktadır. Ülkede resmi dil Karadağca’dır ancak etnik topluluk çeşitliliği nedeni ile diller de çeşitlilik gösterir. Tanınan bölgesel dillerden bazıları Sırpça, Arnavutça, Boşnakça ve Hırvatça’dır.

Akdeniz’in en çok turist kabul eden ülkelerinden biri olan Karadağ'ın para birimi, ISO (International Standart of Organization) 4217 standartlarına göre Euro’dur. Euro’nun ISO 4217 kodu ise EUR olarak belirlenmiştir. 2002 yılından itibaren Karadağ’da Euro kullanılmaktadır. Ülkenin Yugoslavya’dan ayrılarak tam bağımsızlık kazanmasının hemen ardından para birimi Euro olmuştur.

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Karadağ
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