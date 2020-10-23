Karadeniz'de 'Fatih' tespit kuyularını kazacak 'Kanuni' test edecek

Türkiye'nin milli sondaj gemileri Karadeniz'de birlikte çalışmaya hazırlanıyor. Fatih sondaj gemisi, doğal gaz keşfedilen Sakarya Gaz Sahası'nda tespit kuyularını açacak, Kanuni ise kuyu testlerini yapıp saha geliştirmek için gerekli verilerin elde edilmesini sağlayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Fatih sondaj gemisi Filyos Limanı'nda bakım ve teknik hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1 kuyusunda gelecek aydan itibaren sondaja başlayacak.

Sakarya Gaz Sahası içerisinde yer alan Türkali-1 kuyusu ve kuyuda gerçekleştirilecek testler ile var olan rezerv ve üretim potansiyeli hakkında ilave bilgi sağlanması beklenirken bu kuyudaki çalışmalar aynı zamanda sahanın gaz potansiyelinin daha iyi anlaşılmasına imkan verecek.

Böylece, Türkali-1 kuyusu Fatih sondaj gemisinin kazacağı ilk tespit kuyularından biri de olacak ve sahanın teknik özelliklerinin netleştirilmesinde önemli rol oynayacak.

Fatih sondaj gemisi gaz keşfedilen Sakarya Gaz Sahası'nda tespit kuyularını açarken Kanuni kuyu testlerini yapacak ve saha geliştirmek için gerekli verilerin elde edilmesini sağlayacak.