Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, şu ana kadar en büyük hidrokarbon kaynağımızdır.

320 milyar metroküplük doğalgaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metrekübü buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, az önce 14.50 sularında helikopterle gemiye indi. Erdoğan'ı Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Erdoğan'a yetkililer brifing verdi.

Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık.

'KAŞİF' DENİZALTI ROBOTU

Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık.

'Kaşif' adını verdiğimiz denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikte ihtiyaç duyulan elektriği ve video görüntülerini uzaktan kumanda ile elde edebileceğiz.

Deniz altı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Kalkınma ve büyüme çabamızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğalgazda dışarı ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetlerimizi milletimize daha hesaplı şekilde sunabileceğiz.

Bu keşfin en az miktarı ve değeri kadar önemli kabul ettiğim bir husus da milletimize büyük bir moral vermiş olmasıdır.

Yıllarca gıpta ile baktığımız bu zenginliklere artık ülkemizin de sahip olabileceğini görmemiz, inşallah diğer alanlardaki mücadelelerimizin başarıya ulaşacağının da işareti.