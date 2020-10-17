Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Türkiye'nin sabırsızlıkla beklediği gün geldi çattı. Zonguldak açıklarında keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gazın ardından yeni keşfedilen gaz rezervi büyük heyecan uyandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, az önce 14.50 sularında helikopterle gemiye indi. Erdoğan'ı Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Erdoğan'a yetkililer brifing verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle;
320 milyar metroküplük doğalgaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metrekübü buldu.
Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, şu ana kadar en büyük hidrokarbon kaynağımızdır.
Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.
Tuna-1'de keşfettiğimiz doğalgazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak, ülkemizin sistemine entegre edeceğiz.
Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.
Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık.
Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık.
'Kaşif' adını verdiğimiz denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikte ihtiyaç duyulan elektriği ve video görüntülerini uzaktan kumanda ile elde edebileceğiz.
Deniz altı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Kalkınma ve büyüme çabamızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğalgazda dışarı ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetlerimizi milletimize daha hesaplı şekilde sunabileceğiz.
Bu keşfin en az miktarı ve değeri kadar önemli kabul ettiğim bir husus da milletimize büyük bir moral vermiş olmasıdır.
Yıllarca gıpta ile baktığımız bu zenginliklere artık ülkemizin de sahip olabileceğini görmemiz, inşallah diğer alanlardaki mücadelelerimizin başarıya ulaşacağının da işareti.
Ülkemizin ve Kıbrıs halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldubittiye izin vermemeye kararlıyız.
Çifte standart sebebiyle AB'nin güvenirliği zaten azalmıştı. Tartışmalarda Akdeniz'de adil bir tutum takınmazlar ise bu durum AB'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacak.
Büyük ve güçlü Türkiye bırakana kadar durmayacağız, duraksamayacağız.
405 milyar metreküp doğalgazın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin çalışmalarına ilişkin, "Önce söktük, sonra boğazı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk" açıklamasını yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından 'Milli Enerjide Yeni Müjde' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Selam olsun Karadeniz’in Fatihi’ne. Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz. Tüm milletimizin gözü aydın olsun" denildi. Paylaşımda Fatih sondaj gemisinin fotoğraflarına da yer verildi.
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